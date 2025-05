Tunisie: Un fonds d'aide pour les personnes âgées au pays - Voici tout ce qu'il faut savoir

Un certain nombre de députés ont déposé, en avril dernier, auprès du bureau d'ordre central de l'Assemblée des Représentants du Peuple (ARP), une proposition de loi visant à créer un "Fonds de soutien aux personnes âgées".

Cette initiative législative, signée par 11 députés, propose la création d'un fonds d'aide et de soutien destiné aux personnes âgées de 65 ans ou plus, afin de leur garantir une vie digne et de soutenir les efforts de l'État en matière de prise en charge des personnes âgées.

La gestion de ce fonds serait confiée au ministère de la Famille, de la Femme, de l'Enfance et des Personnes Âgées.

Selon l'article 3 de cette proposition de loi, ce fonds prévoit un "service d'accompagnement des seniors" ainsi qu'une "carte du senior" afin de permettre aux personnes âgées de bénéficier de divers avantages et services spécifiques, tels que l'exonération des frais d'hébergement et de séjour dans les établissements de protection des personnes âgées.

De plus, ce fonds permettra aux seniors et aux retraités de bénéficier de tarifs réduits dans les transports publics, ainsi que dans les établissements touristiques et hospitaliers. Il encouragera également l'investissement dans la protection des personnes âgées, en coordination entre le ministère de tutelle et les établissements concernés.

Ce fonds sera financé par une subvention du budget de l'État, qui sera fixée annuellement par la loi des finances, des prélèvements sur les salaires des personnes à la retraite, ainsi que par des dons et des crédits affectés spécifiquement au fonds.