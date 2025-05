Dans un élan de solidarité et d'engagement civique, Karim Arfa, activiste reconnu, lance une nouvelle initiative visant à améliorer les infrastructures scolaires en Tunisie, en commençant par la reconstruction des murs d'écoles en ruine dans les zones rurales.

En effet, cet activiste engagé dans la société civile a lancé une nouvelle initiative visant à rénover les infrastructures scolaires en Tunisie. Ce projet consiste à réhabiliter les murs de plusieurs écoles menaçant de s'effondrer, en particulier dans les zones rurales. L'objectif est de contribuer à l'entretien des établissements éducatifs publics et de renforcer leur infrastructure, afin de garantir un environnement scolaire plus sécurisé pour les élèves.

La première action de cette initiative a eu lieu ce dimanche 4 mai 2025, avec la démolition et la reconstruction du mur de l'école à la cité Nasr, situé à el Mourouj 3. Karim Arafa a précisé que ce projet est mené sous l'égide des autorités régionales et bénéficie du soutien de plusieurs personnalités influentes dans les domaines des médias et de l'art.

Une initiative pour sensibiliser à la préservation des écoles rurales

Dans une déclaration à la Radio Nationale, Arfa a souligné que cette initiative vise à sensibiliser la société civile à l'importance de l'entretien des écoles, notamment celles situées dans les zones rurales, où les infrastructures éducatives sont souvent négligées. "Il est crucial d'impliquer toute la communauté pour assurer la pérennité de nos écoles et offrir aux élèves un cadre d'apprentissage sûr", a-t-il ajouté.

Il a en outre précisé que cette nouvelle initiative s'inscrit dans la continuité du son projet précédent, "Ponts de l'espoir", qui a permis la construction de nombreux ponts dans les zones rurales. Ces infrastructures ont facilité les déplacements des élèves, souvent contraints de traverser des cours d'eau ou des zones isolées pour rejoindre leur école.

Dans le cadre de son projet actuel, Karim Arfa a également réutilisé du mobilier scolaire abandonné, comme des tables et des chaises, pour contribuer à désenclaver plusieurs élèves dans diverses régions du pays. Ce geste symbolise son engagement à améliorer les conditions de vie et d'apprentissage des élèves tunisiens, notamment dans les zones les plus isolées.

Un modèle de citoyenneté active et solidaire

Cette initiative s'inscrit dans un mouvement plus large visant à encourager la responsabilité sociale des citoyens pour améliorer les infrastructures publiques et créer un environnement éducatif plus équitable à travers tout le pays. Grâce à l'implication de la société civile et du soutien des autorités locales, Karim Arfa espère inspirer d'autres initiatives similaires dans les années à venir.

C'est aussi est un exemple frappant de l'impact positif que peut avoir une action citoyenne lorsqu'elle est guidée par un profond sens de la responsabilité sociale. L'initiative de Karim Arfa incarne à la fois la force de la solidarité et de l'engagement collectif pour améliorer la vie quotidienne des Tunisiens, en particulier dans les régions les plus vulnérables. Félicitations à ceux qui, comme Aafa, oeuvrent sans relâche pour le bien-être des autres et l'avenir des générations à venir. Ce type d'initiative mérite d'être soutenu et encouragé pour continuer à bâtir un avenir plus équitable et solidaire.