Tunisie: Ligue 1 - 28e journée - ESS - Enchaîner

L'ESS doit tout faire pour valider et ainsi maintenir la pression sur ses devanciers au classement.

Moins de 15 jours après le match rejoué à Gafsa, l'acte II de cette double confrontation éclair en championnat se dispute cet après-midi à Sousse. Les Etoilés restent sur une série de six victoires d'affilée, toutes compétitions confondues, et entendent réaliser la passe de deux face à ce même adversaire, EGSG, pour capitaliser trois points supplémentaires.

Une mission dans leurs cordes, surtout après la forte domination offensive à l'aller, avec notamment 3 buts inscrits au stade municipal de Gafsa. Sur ce, si EGSG bataille pour le maintien en L1, l'Etoile a des desseins plus grands en cette fin de saison. Après trois victoires consécutives en déplacement, à Tunis, à Gafsa et à Kairouan, l'Etoile doit montrer qu'elle est toujours sur la brèche dans son arène de l'Olimpico, d'autant plus qu'il lui reste des explications musclées à négocier.

Retour de Ben Ali

Sous la férule de coach Mkacher et de son duo d'adjoints Felhi et Boukadida, les joueurs se sont de nouveau adaptés au terrain central de Sousse, surtout après 5 rencontres disputées à l'extérieur lors des 6 derniers matchs.

Ce faisant, volet certitudes, aujourd'hui, Chaouat, Ben Choug, Boughattas et Gbo devraient être de nouveau titularisés. Chapitre formation pressentie à présent, Gazzah a marqué des points aux yeux du coach, au cours des 2 dernières sorties, mais Khardani, 1er gardien dans la hiérarchie, pourrait reprendre sa place.

En défense, le retour de Houssem Ben Ali est une bonne nouvelle pour plus de percussion. Il devrait débuter probablement aux côtés de Dagdoug, Naouali et Ghedamsi.

Au milieu, Gbo est attendu avec Ben Choug et sans doute Walid Karoui, très en vue contre Kairouan, ceci en lieu et place d'Abid, qui traîne une légère blessure. En attaque, l'avant-centre, Firas Chaouat, qui attire les sirènes des clubs saoudiens et émiratis, sera reconduit et devrait compter sur les ailiers remuants, Chamakhi et Aouani. Enfin, Chouchane, Smichi et Souissi ont les faveurs pour rentrer en cours de jeu.