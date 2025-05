Soudan: Ambassadeur Al-Harith - Les tentatives infructueuses des ÉAU pour échapper à la responsabilité internationale des violations commises par les milices terroristes ont échoué

Le Représentant permanent du Soudan auprès des Nations Unies, l'ambassadeur Al-Harith Idris a déclaré que la lettre soumise par le Représentant permanent des Émirats Arabes Unis (EAU), datée du 29 avril 2025 aux Nations Unies, est pleine d'erreurs fondamentales et de tentatives ratées d'échapper à la responsabilité internationale.

Dans sa lettre au président du Conseil de sécurité de l'ONU, en réponse à la lettre du représentant des Émirats arabes unis d'hier, l'ambassadeur Al-Harith a déclaré que le comportement et les positions du représentant des Émirats arabes unis sont devenus complètement alignés sur les orientations et les positions de la milice terroriste des Forces de soutien rapide parrainées par son pays, soulignant les violations et les crimes horribles de la milice terroriste.

Il a ajouté dans la lettre : « Le représentant des Émirats arabes unis a violé les normes établies et l'étiquette de la communication diplomatique, en se référant à plusieurs reprises au représentant permanent du Soudan comme un représentant de l'armée soudanaise, en violation flagrante de l'article (2)-1 de la Charte des Nations Unies, qui stipule le principe de l'égalité souveraine entre tous les membres. »

Il a ajouté : « Pour mémoire, l'armée soudanaise, que le représentant des Émirats arabes unis attaque, a joué un rôle fondamental dans la création des forces armées des ÉAU. »

L'ambassadeur Al-Harith a réfuté le message du représentant des EAU, citant des rapports et des documents internationaux, ainsi que des rapports journalistiques et d'enquête de médias internationaux crédibles, qui prouvent l'implication directe des EAU dans le déclenchement du conflit armé au Soudan en fournissant des armes et du matériel militaire à la milice des Forces de soutien rapide.

Al-Harith a souligné que l'affirmation du délégué émirati selon laquelle le rapport final de l'équipe d'experts était dépourvu de toute condamnation des Émirats arabes unis est une affirmation inexacte, indiquant que le rapport n'a pas reçu le consensus de l'équipe, car il n'a pas été signé par les cinq experts, en violation flagrante des règles de travail.

Les aspects procéduraux du Comité des sanctions, à l'égard desquels des réserves objectives ont été émises par un certain nombre de membres du Conseil de sécurité dans les couloirs du comité des sanctions.