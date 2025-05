La Commission nationale des droits de l'homme a fermement condamné et dénoncé samedi les graves violations commises par la milice rebelle de soutien rapide -FSR contre les civils dans la ville de Nihoud dans l'État de l'Ouest-Kordofan, notamment le ciblage, la liquidation et le meurtre direct d'environ (300) civils, dont (15) femmes et (21) enfants, ce qui est considéré comme un nouveau massacre contre les civils, tandis que les forces rebelles ont pillé les fournitures médicales, les marchés et l'hôpital de Nihoud.

Dans un communiqué publié samedi, la Commission Nationale des Droits de l'Homme -CNDH a réitéré sa condamnation du pillage systématique des installations publiques, notamment de l'hôpital universitaire de Nihoud, le seul hôpital fournissant des services médicaux à la population de la région, et du pillage de l'entrepôt de fournitures médicales, en plus de la destruction et du vandalisme d'un certain nombre de pharmacies privées, qui mettent la vie de milliers de patients et de blessés en danger de mort en raison de la perturbation des services et des soins de santé dans la région, selon un communiqué publié par le Réseau des médecins soudanais.

La CNDH précise que les chiffres ci-dessus sont préliminaires et pourraient être sujets à augmentation en raison du siège de la ville par la milice terroriste, empêchant les citoyens de quitter la ville et empêchant la libération des prisonniers.

La CNDH affirme qu'empêcher les civils de quitter les zones sous son contrôle constitue une grave violation des droits de l'homme et du droit international humanitaire, un crime de guerre et un crime contre l'humanité.

La CNDH a noté qu'empêcher les civils de quitter les zones de conflit pourrait entraîner des pénuries de soins de santé et de nourriture, accroître le risque de maladie, aggraver les conditions humanitaires et déstabiliser les communautés en raison de la peur, de l'anxiété et de la menace constante de mort. Elle a souligné la nécessité de respecter le droit international humanitaire et de protéger les civils contre tout danger.

La CNDH a appelé la communauté internationale à faire pression sur la milice et ses partisans pour garantir le droit des civils à quitter les zones de guerre.