Afrique: L'Ambassadeur du Soudan au Sénégal rencontre M. Biram Diop, Ministre de la Défense de la République du Sénégal

L'ambassadeur du Soudan au Sénégal SE Abdul Ghani Al-Naeem a rencontré M. Biram Diop, Ministre de la Défense de la République soeur du Sénégal.

L'Ambassadeur a discuté des progrès significatifs réalisés par les forces armées soudanaises, les forces régulières et la résistance populaire qui les soutient pour libérer les terres soudanaises et repousser l'agression terroriste menée par les milices rebelles qui commettent des crimes de guerre, un génocide et des crimes contre l'humanité contre les citoyens soudanais et qui s'efforcent de détruire et de vandaliser les biens publics et de piller les biens privés au service d'un agenda colonial visant à contrôler le Soudan, le coeur de l'Afrique, ses ports et ses ressources naturelles soudanaises, en finançant, en armant et en recrutant des mercenaires auprès de certains gouvernements de la région.

De son côté, le ministre sénégalais a exprimé la solidarité de son pays avec le gouvernement et le peuple soudanais dans l'exercice de leur droit naturel à protéger la souveraineté, les intérêts suprêmes et l'intégrité du territoire national. Il a exprimé son espoir de paix et de reconstruction dans le pays avec l'aide des organisations internationales et régionales.

La réunion a souligné l'importance de maintenir la sécurité et la stabilité dans la région, de développer les relations entre les deux pays frères dans tous les domaines, d'échanger des expertises et des expériences, et de coordonner entre eux dans les forums régionaux et internationaux, dans le cadre de l'intégration africaine souhaitée.