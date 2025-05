Soudan: Porte-Parole du gouvernement - La présence étrangère, en particulier à Khartoum, constitue la plus grande menace pour la sécurité après les milices terroristes

Le porte-parole officiel du gouvernement, ministre de la Culture et de l'Information, M. Khaled Al-Eaysir a confirmé que la présence étrangère incontrôlée au Soudan, en particulier à Khartoum, est considérée comme la plus grande menace pour la sécurité après la milice terroriste - FSR, soulignant que la question nécessite la mise en place d'un mécanisme militaire capable de combattre la présence étrangère, de la placer dans les cadres légaux et de contrôler le dossier.

Lors de la réunion des gouverneurs des Etats Fédérés et des ministres avec le général Shams Eddine Kabashi, membre du Conseil Souverain de Transition à Port Soudan samedi, Al-Eaysir a salué les positions nationales des gouverneurs et leurs contributions à la guerre de la dignité, et a déclaré qu'ils étaient

En première ligne, ils ont géré d'autres aspects de la guerre de dignité, notamment le succès du projet de remplacement de la monnaie et du projet d'examens du certificat soudanais, qui représentait un défi national majeur.

Al-Eaysir a annoncé qu'il avait demandé à l'Agence de presse soudanaise (SUNA) d'organiser des conférences hebdomadaires d'information accueillant les gouverneurs des États pour refléter les activités des États, en plus de demander à la télévision nationale de produire des programmes spéciaux pour les États afin qu'ils puissent trouver leur chance.

Al-Eaysir a expliqué que le ministère accorde une grande attention à la lutte contre les discours de haine, notant que le ministère a des partenariats et des plans en cours pour résoudre ce problème, notant que le pays, à la lumière des circonstances de cette guerre, a besoin de solutions à cet égard.