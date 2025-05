Sénégal: La 3e édition des Assises de l'économie nationale et du commerce lancée à Ziguinchor

Ziguinchor — Le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, Cheikh Tidiane Dièye a procédé, samedi, au lancement officiel de la 3ème édition des "assises de l'économie nationale et du commerce", une initiative de l'Union nationale des commerçants et industriels du Sénégal (Unacois/Yessal), a constaté l'APS.

Cheikh Tidiane Dièye dit attendre beaucoup de l'Unacois Yessal dans le redressement économique du Sénégal. "Vous de l'Unacois, vous êtes et vous devriez être en première ligne, avec tous les acteurs animés du même esprit", a-t-il déclaré.

Pour le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, "le Sénégal doit être bâti avec le principe du patriotisme économique et de la souveraineté économique, ce qui permettront de contrôler nos ressources naturelles".

Le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye compte beaucoup sur ces assises de l'économie nationale et du commerce de l'Unacois Yessal et attend de recevoir les conclusions et recommandations issues de ces travaux", a assuré M. Dièye.

"Nous voulons à travers ces assises bâtir une économie nationale souveraine, résiliente, compétitive et inclusive" en adéquation avec la vision " Sénégal 2050 " prônée par le régime du président Bassirou Diomaye Diakhar Faye, a-t-il ajouté.

Il a insisté sur le fait que la transformation économique du Sénégal ne pouvait être pensée sans une valorisation des territoires, une mobilisation des potentialités régionales et un enracinement des dynamiques locale.

Ces assises d'un jour ont réuni l'ensemble des 14 délégations de l'Union nationale des commerçants et industriels du Sénégal.