Sénégal: L'exposition internationale d'arts plastiques des Itinéraires artistiques de Saint-Louis officiellement ouverte

Saint-Louis — L'exposition internationale d'arts plastiques de la 11e édition des Itinéraires artistiques de Saint-Louis (nord), s'est ouverte samedi au Musée du Centre de recherches et de documentation du Sénégal (CRDS) ex-IFAN, a constaté l'APS.

"C'est avec une joie sincère et un enthousiasme renouvelé que nous nous retrouvons ici au coeur de la belle et historique ville de Saint-Louis pour célébrer le vernissage de la 11e édition des Itinéraires artistiques de Saint-Louis", a déclaré, Abdou Simbandy Diatta, directeur général de la Culture à l'occasion de la cérémonie d'ouverture de ce rendez-vous d'art contemporain annuel.

"Je salue avec reconnaissance et admiration les quarante artistes venus de divers horizons, de la Gambie pays invité d'honneur, mais aussi de la France, du Mali, de la Belgique, de la République démocratique du Congo et des Etats-Unis", a-t-il ajouté magnifiant leur présence qui, selon lui, "est une promesse d'échanges, de création et de diversité".

Il a par ailleurs invité solennellement toutes les populations de Saint-Louis, des régions environnantes et même au-delà à venir découvrir cette exposition exceptionnelle, laquelle est ouverte jusqu'au 3 juin 2025.

Promoteur de cet événement, l'artiste plasticien, Abdou Karim Fall de l'association "Ndar création" se dit heureux de célébrer la 11e édition des Itinéraires artistiques de Saint-Louis.

"Je suis très content aujourd'hui d'avoir célébré encore la 11e édition des Itinéraires artistiques de Saint-Louis", s'est-il réjoui.

C'est un événement, dit-il, initié depuis 2013. Cette année, on a eu 40 artistes participants de différentes régions et des artistes étrangers, des artistes aussi de la région.

"C'est 76 oeuvres exposées de différents artistes. Donc y a des sculpteurs, des peintres, des photographes. L'idée est de faire des activités culturelles dans les régions", a-t-il laissé entendre.

L'artiste plasticien a aussi magnifié l'appui du CRDS à travers son directeur, de leur partenaire principal la Fondation Cuomo, mais également le ministère de la Culture.

Le photographe Mamat Sallah, chef de la délégation gambienne a, de son côté, salué l'excellence des relations qui existe entre le Sénégal et la Gambie.

"On est content du choix de la Gambie comme pays invité d'honneur. Cela témoigne l'excellente relation qui lie les deux pays. Nous sommes uns et indivisibles", a-t-il salué.

On a exposé six oeuvres, explique-t-il, dont quatre en peinture et deux en photographie. Pour les oeuvres d'art photographique, le thème est "Benno" (Union en français) et cela a été matérialisé à travers la prière dans la religion islamique.

Germain Coly, directeur de la cinématographie, Laurent Viguié, directeur de l'Institut français, Sira Bâ Dieng, directrice du centre culturel régional Abdel Kader Fall de Saint-Louis, Abdoul Sow, directeur du CRDS, entre autres, personnalités ont pris part à cet événement.

L'exposition va se poursuivre jusqu'au 3 juin 2025, offrant ainsi un mois de découvertes de quarante artistes, 76 oeuvres venant de sept pays représentés, dont la Gambie pays invité d'honneur, renseigne une note.

Au Sénégal, outre Saint-Louis, des artistes de Louga, Thiès, Sédhiou, Ziguinchor et Dakar sont représentés à cet événement.

Le visiteur peut voir des oeuvres sur la peinture, la photographie, la sculpture, la mosaïque, le design et les arts numériques.