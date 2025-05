Sénégal: Sédhiou - Balla Moussa Fofana évoque les obstacles à l'essor économique du Pôle sud

Sédhiou — Le ministre de l'Urbanisme, des Collectivités Territoriales et de l'Aménagement des Territoires, Balla Moussa Fofana a souligné les freins à l'élan économique du pôle sud, une zone riche en ressources naturelles, mais aux infrastructures et entreprises locales insuffisantes.

Il était venu présider la clôture des journées de concertation sur la réforme de l'Acte 4 de la décentralisation et l'évaluation de l'indice de dynamisme territorial du pôle sud, concernant la région naturelle de la Casamance.

"Cette rencontre a permis de souligner les immenses potentialités de la région, tout en mettant en évidence les défis structurels qui entravent son développement" a déclaré le ministre lors de la cérémonie de clôture.

M. Fofana a estimé que le pôle sud, bien que riche en ressources naturelles et humaines, souffre de faibles infrastructures et d'un manque d'entreprises locales, ce qui freine son élan économique.

" Si l'agriculture, l'arboriculture et d'autres activités du secteur primaire y jouent un rôle clé, l'absence de petites et moyennes entreprises entrave la création d'emplois durables et la compétitivité économique, a-t-il ajouté.

Balla Moussa Fofana a également affirmé que l'objectif affiché par les autorités est d'instaurer un cadre de gouvernance territoriale structuré, inspiré par les directives du président de la République et du Premier ministre, annonçant qu'il s'agirait de mettre en place des conseils de territoire dotés de bureaux exécutifs et d'établissements publics territoriaux, capables de porter les grands projets structurants nécessaires à la territorialisation de l'Agenda 2050.

Il a rappelé que la décentralisation actuelle repose sur neuf compétences principales, mais l'ambition est de rajouter quatre autres domaines clés tels que l'économie et la compétitivité régionale afin d'intégrer la Casamance dans le dynamisme économique national.

Selon le ministre de l'Aménagement du Territoire, les Infrastructures, les mobilités et les transports sont les leviers essentiels pour l'accessibilité et l'épanouissement économique ainsi que la recherche et le développement, visant à maximiser les innovations locales. En plus de l'hydraulique et des énergies, indispensables à un développement durable et adapté aux besoins des populations", a-t-il ajouté.

M. Fofana a fait savoir que sans ces compétences supplémentaires, il serait difficile d'espérer une véritable stratégie de croissance qui positionne le pôle sud comme un contributeur clé au PIB national.

Il a signalé que 50% du PIB du Sénégal est généré uniquement par le pôle de Dakar, évoquant que, les sept autres pôles territoriaux disposent de ressources équivalentes et pourraient jouer un rôle déterminant dans la diversification économique du pays.