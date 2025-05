Tunisie: Ligue 1 - 28e journée - UST - Vaincre ou abdiquer

L'échappée des Tataouinis de la descente aux enfers passe par un exploit à Soliman.

À Tataouine, on ne se berce pas d'illusions quant à la réussite de l'opération maintien. Pour beaucoup, les dés sont jetés et les jeux presque faits. Face à ce destin quasi scellé, les «Bleu et Rouge» n'ont qu'un petit espoir pour rester en course pour le maintien : gagner et attendre des résultats favorables dans les autres matches. L'entraîneur Hakim Zahafi ne cache son appréhension avant ce match contre l'AS Soliman : «C'est à quitte ou double pour nous car c'est pratiquement notre dernière carte à jouer. Six points contre le ST à Tataouine et l'ESM à Métlaoui, deux équipes du ventre mou du classement ne nous suffiraient pas si on ne grappille pas les trois points aujourd'hui ».

Marge restreinte

Et au coach de poursuivre : « Avec 9 points en trois matches, nous aurons une forte chance de nous en sortir. Moins que ça, 25 ou 24 points, logiquement, ce serait la descente à l'étage inférieur. Nous n'avons pas donc d'autres choix que de nous dépenser à fond pour arracher les trois points ». Même si le coeur y est, un tel sursaut serait miraculeux, tellement l'équipe locale est déterminée à se mettre à l'abri, surtout que les 4 points récupérés en appel sont sous la menace d'être retirés en cas de recours de l'USBG ou de l'ASG au TAS.