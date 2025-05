Tunisie: Ligue 1 - 28e journée - CAB - Sur un air de revanche

Les Cabistes essaieront de prendre leur revanche de l'aller contre le CA

Même si ce match de fin de saison ne revêt aucune importance pour le CAB sur le plan du classement, il reste important au niveau du résultat.

En effet, défaits in extremis à l'aller à Radès, les Bizertins ont un défi à réaliser cet après-midi au Stade 15-Octobre contre leur hôte clubiste. Le repos forcé d'une semaine consacrée à l'épreuve de Coupe a permis au staff technique de soigner davantage la condition physique des joueurs qui sont encore à la traîne.

Le cadre de la forêt du Nador a servi tous les matins de lieu d'entraînement. Outre le côté physique, on a fait en sorte dans la large famille cabiste de rester un groupe uni malgré une tentative de grève en fin de semaine dernière. Aujourd'hui tout est rentré dans l'ordre, semble-t-il, et la volonté de dépasser cette situation devra se traduire sur le terrain. Dans de telles conditions, le public «jaune et noir» constituera sans aucun doute un atout supplémentaire. A cette occasion, le comité directeur a mis 6.000 billets en vente pour cette rencontre qu'on peut qualifier de sommet, malgré l'écart de points entre les deux équipes !

Que d'absences !

L'équipe nordiste évoluera, cet après-midi, amoindrie de bon nombre de désormais cadres, dont notamment le gardien Hanzouli, Allala et Rhimi retenus en U20. Fellahi, Jemmali, Rayen Mechergui, Ferchichi, Cissoko et Ben Othmane seront absents pour des raisons diverses. Quant à Achref Krir, prévu pour remplacer Hanzouli, il reste une énigme ! Il n'empêche que l'entraîneur Sofiene Hidoussi saura remanier la formation comme il se doit. Il est fort probable qu'il fasse jouer à l'axe central de la défense Bougatfa et Doukali et sur les côtés droit et gauche respectivement Guessmi et Haouachi.

A l'entrejeu, Alhassan Konte, Abdou Seydi et Aymen Amri veilleront au grain avec Mideni en position plus avancée. Devant, Momar Diop et Ayendi feront en sorte de mettre en difficulté la défense adverse. Une chose est sûre : ce sera très disputé! Toutefois espérons que le match ne dépassera le cadre du fair-play car on sait que les confrontations entre CAB et CA ont toujours été «chaudes».

Et ce n'est pas un hasard si le ministre des Sports a invité les deux présidents Yaâcoub et Dkhil à une réunion visant à garantir toutes les conditions de succès de cette partie de football...