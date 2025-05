Tunisie: Ligue 1 - 28e journée - CA - Capital pour se relancer

Distancé en championnat après le revers du derby, le CA vise forcément la victoire au 15-Octobre de Bizerte cet après-midi, histoire de relancer ce qui doit l'être à trois journées du terme.

Le CA compte donc sur son déplacement à Bizerte pour retrouver de la hauteur. Courir derrière une place d'accessit continental et entretenir cet espoir tout en sachant qu'il faudra valider jusqu'au bout pour y arriver. Le CA doit y mettre les ingrédients dès aujourd'hui car l'occasion de se racheter ne se présentera pas indéfiniment. A Bizerte donc, le CA de David Bettoni doit montrer un tout autre visage que celui dépeint face au tenant et même à la réception du CS Msaken en Coupe de Tunisie. En clair, pour s'amender et ainsi éviter de revivre une fin de saison compliquée, le CA doit réagir chez les Requins du Nord et coach Bettoni, déjà sous pression, devra cette fois-ci trouver la bonne formule, les bonnes associations et le bon coaching qui permettent à ses poulains de sortir leur épingle du jeu.

Forfaits de Srarfi et Zemzemi

Aujourd'hui, la principale question reste la composition de l'équipe qui affrontera le CAB.

En ce sens, avec les absences de l'ailier droit Srarfi et du milieu droit Zemzemi, les incertitudes entourant l'arrière gauche Sahli, qui vient de reprendre les entraînements groupés, et l'attaquant Garreb, pas encore au mieux, Bettoni n'a pas une grande marge de manoeuvre pour proposer son meilleur onze possible.

Envisagée de cette manière, l'équipe serait articulée sur son noyau consacré, avec en défense le portier Gaïth Yeferni qui enregistre son retour dans les bois après avoir purgé sa suspension, Didof sur le flanc gauche, Zaâlouni sur le côté droit et la paire Ali Youssef-Ben Abda dans l'axe, à moins que le staff n'opte pour Bouabid aux côtés de l'axial international libyen. Au coeur du jeu à présent, le milieu hybride Ait Malek et les deux pistons, Ghaïth Sghaïer et Ahmed Khélil devraient débuter la rencontre, quoique Semakula ou Mohamed Amine Laajimi pourraient se voir offrir une chance au ratissage. Enfin, aux avant-postes, aux côtés de Hamdi Laâbidi en pointe, Kinzumbi prendra le couloir droit et Khadhraoui complétera l'attaque sur l'aile gauche.

A Bizerte, cet après-midi, l'explication face aux Cabistes revêt une importance capitale pour un Club Africain, dont le problème n'est pas uniquement tactique car l'équipe a montré face à l'EST des lacunes mentales et une absence de cohésion qui interrogent. L'occasion est donc propice aujourd'hui pour retrouver confiance et apaiser quelque peu des supporters fidèles, mais exigeants.