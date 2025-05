Ile Maurice: Verde Frontier, Silver Bank plus les salaires de Hajee Abdoula et de Beekarry au menu

La reprise des travaux parlementaires ce mardi 6 mai 2025 s'annonce chargée, avec une série de questions au Premier ministre, Dr Navin Ramgoolam. La séance débutera par la Private Notice Question (PNQ) du leader de l'opposition, Joe Lesjongard, avant de laisser place à la tant attendue Prime Minister's Question Time (PMQT). Pas moins de 17 questions seront adressées au chef du gouvernement sur des sujets variés mais délicats, allant de l'octroi de contrats publics à la gestion controversée de fonds publics et les conditions salariales de figures clés des institutions mauriciennes.

Parmi les dossiers sensibles, celui de Verde Frontier Solutions Ltd, entreprise fondée en 2015 et ayant bénéficié d'une série de contrats gouvernementaux au fil des années, retient l'attention. Le député Kaviraj Rookny interpellera le Premier ministre pour des éclaircissements sur le nombre et la nature des contrats octroyés à cette société, en demandant des précisions sur leur valeur et les méthodes de passation de marché utilisées. Les soupçons de favoritisme et les liens allégués entre cette firme et l'ancien ministre des Finances, Renganaden Padayachy, ont récemment fait surface, suscitant des interrogations sur la transparence des procédures de passation de marchés publics sous le précédent gouvernement.

Autres questions controversées : celles portant sur les rémunérations et fonctions exercées par Sattar Hajee Abdoula et Navin Beekarry, deux personnalités influentes ayant occupé des postes clés dans des institutions publiques. Le député Roshan Jhummun veut obtenir un relevé détaillé des postes occupés par Sattar Hajee Abdoula dans des corps paraétatiques entre 2015 et 2024, en insistant sur les indemnités perçues, ainsi que sur ses mandats en tant que receiver manager ou liquidateur. Dans la même veine, lui et Ashley Ramdass poseront des questions séparées au sujet de Navin Beekarry, ex-directeur de l'ICAC (maintenant Financial Crimes Commission). Ils demanderont des détails sur ses salaires, avantages, voyages à l'étranger - notamment un déplacement à Londres en 2019 pour l'affaire MedPoint - et le coût global de ses missions officielles.

Le débat s'étendra également à des sujets d'intérêt public comme la réforme du Smart City Scheme, soulevée par la députée Babita Thannoo, qui s'interroge sur la possibilité de revoir les exonérations fiscales accordées à certaines entreprises opérant sous ce programme. Arvin Babajee, quant à lui, exigera des comptes sur les dépenses engagées pour la rénovation de Pointe Coton Resort Hotel Co. Ltd à Rodrigues, demandant des précisions sur les fonds déboursés et l'identité du contracteur sélectionné.

La diplomatie économique ne sera pas en reste. Le député Ram Etwareea souhaite obtenir un rapport complet sur la participation de Maurice aux réunions de printemps 2025 du FMI et de la Banque mondiale, ainsi que sur les retombées attendues et les mesures que le gouvernement compte mettre en oeuvre. Autre question majeure à l'agenda : la libéralisation du secteur audiovisuel. Le député indépendant Franco Quirin demandera au chef du gouvernement d'indiquer quand des amendements seront apportés au cadre légal pour permettre cette ouverture du marché, un sujet qui intéresse à la fois les opérateurs locaux et les professionnels des médias.

Les questions abordant les inégalités régionales et sociales figureront également à l'ordre du jour. Le député Raviraj Sinha Beechook interrogera le Premier ministre sur l'utilisation des fonds issus du Corporate Social Responsibility (CSR), tandis que la députée rodriguaise Dianette Henriette-Manan reviendra sur la question sensible de la connectivité aérienne entre Maurice et Rodrigues, en plaidant pour une augmentation du nombre de vols quoti- diens d'Air Mauritius et un traitement préférentiel pour les cas urgents des Rodriguais. Le député Govinden Venkatasami, lui, demandera des explications sur la mise sous tutelle de Silver Bank, en sollicitant des informations sur la licence bancaire octroyée, les raisons de cette décision, et l'impact potentiel sur les fonds publics.

Enfin, la question de l'octroi de la citoyenneté mauricienne à des étrangers fera également l'objet d'une interpellation du député de l'opposition Adrien Duval, qui demande un état des lieux détaillé entre novembre 2019 et aujourd'hui, avec les noms des bénéficiaires et les bases légales ayant justifié l'attribution.