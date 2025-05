Ethiopie: L'initiative « Cinq millions de codeurs éthiopiens », est essentielle pour attirer davantage d'investissements dans le secteur

Addis-Abeba — L'initiative de formation « Cinq millions de codeurs éthiopiens » permettra d'améliorer les compétences numériques du pays et d'attirer davantage d'investissements nationaux et étrangers dans le secteur, a déclaré le ministère de l'Innovation et de la Technologie.

Lancée par le Premier ministre Abiy Ahmed le 23 juillet 2024, l'initiative de renforcement des capacités à grande échelle cible la jeunesse du pays.

Son objectif principal est de doter les Éthiopiens des compétences essentielles en codage et de promouvoir la culture numérique, afin de former cinq millions de personnes pour renforcer le secteur technologique et générer davantage d'emplois et d'innovation.

Le programme se concentre sur l'enseignement de la programmation web, du développement Android, de la science des données et de l'intelligence artificielle, tout en fournissant des connaissances fondamentales en technologies numériques.

Le ministre d'État de l'Innovation et de la Technologie, Yeshurun Alemayehu, a souligné que cette initiative est essentielle pour attirer les investissements en renforçant les capacités numériques du pays.

Il a également souligné qu'une société maîtrisant le numérique est essentielle à la réalisation d'une Éthiopie numérique.

Les fonctionnaires ayant participé à la formation ont fait état d'une efficacité accrue dans leurs fonctions et d'une capacité à créer de nouvelles opportunités d'emploi, a souligné le ministre d'État.