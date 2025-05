Ethiopie: La mise en oeuvre intégrale de la réforme macroéconomique est porteuse de transformation pour le développement industriel - Hauts responsables

Addis-Abeba — Selon de hauts responsables gouvernementaux, la mise en oeuvre intégrale de la réforme macroéconomique a joué un rôle transformateur dans le développement industriel de l'Éthiopie.

La ministre de la Planification et du Développement, Fitsum Assefa, le ministre des Finances, Ahmed Shide, et le gouverneur de la Banque nationale d'Éthiopie, Mamo Miheritu, ont évoqué la mise en oeuvre intégrale de la réforme macroéconomique lors de la table ronde organisée hier dans le cadre de l'Expo « Made in Ethiopia » 2025.

La troisième Expo « Made in Ethiopia », officiellement inaugurée par le Premier ministre Abiy Ahmed au Centre international de congrès d'Addis-Abeba, a permis à de hauts responsables gouvernementaux de souligner les impacts profonds et positifs des réformes macroéconomiques en cours en Éthiopie sur le développement industriel du pays.

Le ministre Fitsum Assefa a souligné que le programme de réforme économique locale avait considérablement amélioré la production et la productivité industrielles.

Elle a souligné que la première phase des réformes locales avait déjà produit des résultats tangibles, notamment un meilleur accès au crédit pour le secteur privé et des réformes connexes qui ont attiré les investissements nationaux et étrangers.

Visant à porter l'objectif de capacité de production à 85 % d'ici 2030, Fitsum a déclaré que la première phase des réformes économiques locales avait produit des résultats tangibles.

La réforme macroéconomique de l'Éthiopie a permis de renforcer l'économie, c'est-à-dire de la rendre compétitive au regard des normes internationales, et de moderniser le système économique, a-t-elle noté.

Ahmed Shide, ministre des Finances, a pour sa part fait écho aux idées susmentionnées, affirmant que les réformes ont créé un environnement macroéconomique stable et propice à l'investissement, et positionnent l'Éthiopie comme un futur pôle manufacturier en Afrique.

Il a mis l'accent sur la libéralisation de secteurs auparavant restreints, l'augmentation du financement du secteur privé et la modernisation majeure des infrastructures dans les transports, les télécommunications et l'énergie.

Selon le ministre des Finances, le rôle des parcs industriels et des programmes d'incitation ciblés, tels que les allégements fiscaux et l'accès aux marchés régionaux, sont des moteurs essentiels de la compétitivité et de la croissance du secteur manufacturier. Suite à la réforme, certains secteurs ont été ouverts aux investisseurs étrangers, a ajouté Ahmed.

Déclarant que des efforts sont en cours pour que le secteur privé devienne le fer de lance de l'économie, le ministre des Finances a ajouté que le rôle du gouvernement est de permettre au secteur privé de fonctionner grâce à des financements stables, garantissant ainsi son efficacité durable.

Rappelant que des prêts de faible montant étaient accordés au secteur privé il y a sept ans, Ahmed a indiqué qu'actuellement, la Banque commerciale d'Éthiopie accorde à elle seule plus de 80 % des prêts au secteur privé.

Selon le ministre des Finances, cette réforme macroéconomique globale contribuera grandement à créer un environnement propice à l'investissement, à soutenir les efforts du pays en matière de développement des infrastructures régionales et à faire de l'Éthiopie un pôle industriel manufacturier.

S'agissant de l'exploitation des marchés des pays voisins, outre les marchés locaux, le ministre des Finances a souligné que des efforts sont déployés pour permettre aux fabricants éthiopiens de se lancer dans le développement des infrastructures de transport et d'énergie dans les pays voisins.

Le gouverneur de la Banque nationale, Mamo Mihret, a également évoqué l'impact spécifique de la réforme du change, qui a amélioré l'accès aux devises.

Il a réaffirmé l'engagement de la Banque à surveiller et à soutenir le système afin de garantir un développement industriel durable.

Tous les hauts responsables du gouvernement ont souligné que la restructuration macroéconomique de l'Éthiopie revitalise non seulement le secteur manufacturier, mais jette également les bases de l'émergence du pays comme acteur industriel majeur dans la région.