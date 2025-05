Ethiopie: Le Premier ministre Abiy a transmis un message à l'occasion du 84e anniversaire de la Victoire des Patriotes éthiopiens

Addis-Abeba — L'Éthiopie d'aujourd'hui a besoin de patriotes de deuxième génération qui complèteront pleinement notre liberté, a souligné le Premier ministre Abiy Ahmed.

Les Éthiopiens commémorent aujourd'hui le 84e anniversaire de la Victoire des Patriotes.

Le Premier ministre Abiy a adressé un message au peuple éthiopien à l'occasion de ce 84e anniversaire.

Dans un message partagé sur ses réseaux sociaux, le Premier ministre Abiy a déclaré que nos ancêtres nous ont légué une nation, au prix de lourds sacrifices pour préserver leur liberté ; et nous en sommes fiers.

À cet effet, l'Éthiopie d'aujourd'hui a besoin de patriotes de deuxième génération qui complètent pleinement notre liberté, a-t-il souligné, ajoutant que ces patriotes élèveront le pays vers la prospérité globale et lui assureront une liberté totale.

Il a ajouté que ces patriotes sont engagés dans une lutte pacifique sur les fronts politique, économique, social et diplomatique et qu'ils combattent la pauvreté et le sous-développement.

Les outils du patriotisme d'aujourd'hui sont la connaissance, les compétences et la discipline, tandis que les passions sous-jacentes sont l'amour de la patrie, la persévérance et l'intégrité, et l'objectif est la prospérité de l'Éthiopie, a expliqué le Premier ministre Abiy.

Premièrement, la Journée des Patriotes nous rappelle de commémorer l'héroïsme de nos ancêtres et, deuxièmement, j'espère qu'elle servira également à jeter les bases du deuxième patriotisme, a conclu le Premier ministre Abiy.