Gabon: Koulamoutou/1er-Mai sous l'ère de la cinquième République - Une forte mobilisation des travailleurs

À l'instar de la communauté internationale, le Gabon a célébré le 1er mai 2025, la fête du Travail à l'esplanade de la place des fêtes en présence du gouverneur de province, Jean Bosco Assigabagni, des administrations publiques et privées aussi. Empreinte de solennité, elle a été ponctuée par la décoration des médailles de bronze, d'argent et d'or pour les travailleurs de l'administration publique et privée ainsi qu'un défilé pédestre de près de 15 entreprises.

Au Gabon, cette 139e édition de la journée internationale dédiée aux travailleur, marque un nouveau départ d'espoir pour les travailleurs dans leur dévouement au travail et leur désir de servir la nation aux côtés des employeurs et du gouvernement. Les travailleurs ont saisi cette occasion pour remettre au gouverneur, le chapelet des revendications des travailleurs gabonais.

Dans ce document, les revendications sont, entre autres, l'organisation d'un dialogue social tripartite, l'augmentation du SMIC à 300 000 francs CFA, le règlement de la dette de l'État et des entreprises vis-à-vis de la CNSS et la CNAMGS pour booster l'économie et permettre la création des emplois et la gabonisation des emplois pour permettre aux Gabonais d'avoir la primauté. Ainsi, les espoirs des travailleurs gabonais restent-ils tournés vers les autorités de la cinquième République pour un changement de conditions de vie et de travail.

Cette journée du 1er Mai s'est achevée dans les différentes administrations autour d'un repas avec les responsables hiérarchiques.