Ile Maurice: Les Small and Medium Contractors veulent amortir l'impact sur les projets en cours

Nitish Nastili est depuis le 26 avril le nouveau président de l'association des Small and Medium Contractors. Il succède à la présidence après avoir occupé le poste de viceprésident pendant les trois dernières années, ce qu'il considère comme une transition naturelle au sein de l'exécutif.

Parmi ses principaux objectifs, Nitish Nastili souhaite rassembler les quelque 1 800 entrepreneurs enregistrés auprès de la Construction Industry Authority, membres des associations d'entrepreneurs. «L'idée est de rassembler davantage de personnes afin qu'ensemble nous puissions réfléchir à comment faire évoluer les petits contracteurs et leur permettre d'obtenir leur part du marché», explique-t-il.

L'association envisage également de créer une école des métiers afin de valoriser les professions du secteur de la construction. Selon lui, le manque de main-d'oeuvre qualifiée est un défi majeur. «Même si nous devons recruter des travailleurs étrangers, il est possible de former les Mauriciens pour occuper des postes clés comme ceux de superviseurs, contremaîtres ou autres spécialités. Cela permettrait aux Mauriciens de mieux gérer les chantiers», explique-t-il.

En matière d'autonomisation, l'association compte offrir des formations à l'intention des entrepreneurs. «Aujourd'hui, ces derniers font face à de nombreux défis. Il est essentiel de les former à l'utilisation d'outils, notamment en matière d'e-procurement, et de leur expliquer les aspects techniques nécessaires pour soumissionner à des projets publics. Une certaine maîtrise de l'informatique est indispensable et nous allons multiplier les formations en ce sens.»

Le nouveau président insiste également sur l'importance pour les petites et moyennes entreprises de s'adapter au monde numérique. «Nous voulons accompagner les entrepreneurs pour restructurer leurs sociétés, notamment au niveau de la comptabilité, afin qu'ils soient à jour lorsqu'ils répondent aux appels d'offres et en ce qui concerne les critères financiers. L'objectif est qu'ils soient conformes et qualifiés pour participer aux appels d'offres.» Nitish Nastili vise surtout à faire entendre la voix des petits et moyens entrepreneurs auprès des autorités. «Nous voulons nous assurer que nous obtenons nous aussi ce qui nous revient de droit.»

Hausse des prix des matériaux

Par ailleurs, parmi les défis du secteur figure la question des prix des matériaux de construction. «Nous n'avons pas vraiment de contrôle sur les prix des matériaux. Avec la hausse des coûts de production ces derniers temps, qu'il s'agisse de la main-d'oeuvre ou autres, au niveau de l'association, nous cherchons des moyens d'amortir ces hausses afin de ne pas les répercuter entièrement sur les clients. Par exemple, pour les projets déjà en cours, nous étudions comment accompagner les clients et atténuer ces coûts», indique Nitish Nastili.

Cette préoccupation est d'autant plus justifiée que l'indice des prix de la construction a poursuivi sa progression au premier trimestre de 2025. Selon les dernières données de Statistics Mauritius, les coûts de main-d'oeuvre ont bondi de 2,1 % en janvier avec l'entrée en vigueur de la compensation salariale, tandis que les matériaux ont enregistré des hausses notables, notamment sur les ouvertures en aluminium (+5,8 %), la menuiserie en bois (+4,3 %) ou encore le béton prêt à l'emploi (+4,6 %). Des augmentations qui affectent directement la maçonnerie, le coffrage, les blocs ou les installations électriques, rendant la planification budgétaire plus complexe, tant pour les ménages que pour les entrepreneurs.