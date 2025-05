Ile Maurice: Job and Training Fair à Grand-Baie - L'emploi et la formation au plus près du public

Ce mercredi 7 mai, Grand-Baie accueille un Job and Training Fair organisé par le ministère du Travail. De 9 h 30 à 15 h, au Super U, les chercheurs d'emploi, jeunes, femmes et personnes en situation de handicap pourront rencontrer des employeurs issus de secteurs clés tels que l'hôtellerie, le commerce de détail, ou encore les services numériques. L'événement mise sur la proximité et l'inclusion pour favoriser l'insertion professionnelle.

Cette initiative vise à créer un lien direct entre les recruteurs et les demandeurs d'emploi, tout en leur offrant un accompagnement personnalisé en matière de conseil, d'orientation et de formation. Plusieurs entreprises opérant dans des domaines tels que l'hôtellerie, la logistique, la sécurité, les services financiers et numériques seront présentes. Elles proposeront une variété de postes à pourvoir : réceptionnistes, vendeurs, chauffeurs-livreurs, graphistes, entre autres. Conscient des défis spécifiques auxquels font face certaines catégories de la population, le ministère met l'accent sur l'inclusion des femmes, des jeunes et des personnes en situation de handicap.

L'événement mettra également en lumière les possibilités de formation en partenariat avec des institutions telles que le Mauritius Institute of Training and Development, la Human Resource Development Council, SME Mauritius et Polytechnics Mauritius. Les visiteurs pourront ainsi découvrir les métiers porteurs, les filières de reconversion professionnelle et les moyens de développer leurs compétences.

Le ministère invite toute personne intéressée à venir découvrir les nombreuses opportunités offertes lors de cette journée placée sous le signe de l'inclusion et de l'égalité d'accès au marché du travail.