Congo-Brazzaville: PCT - Firmin Ayessa installé dans ses fonctions de commissaire politique de Pointe-Noire

Le secrétaire général du Parti congolais du travail (PCT), Pierre Moussa, a officiellement présenté et installé le 3 mai, dans ses nouvelles fonctions, le nouveau commissaire politique du parti auprès de la fédération de Pointe-Noire, Firmin Ayessa.

Nommé le 25 décembre dernier en compagnie de quatorze autres commissaires politiques, Firmin Ayessa a été installé à l'ouverture de la 5e session ordinaire de la Fédération-PCT de Pointe-Noire. Sa nomination a été saluée par le président de cette fédération, Jean-François Kando, qui a remercié la direction politique nationale pour ce choix judicieux et compatible avec les attentes du parti.

Présentant le membre du bureau politique, Firmin Ayessa, il a indiqué que le commissaire politique de Pointe-Noire figure parmi les rares cadres du parti qui, dans les moments les plus cruciaux, ont toujours fait partie du cercle très restreint de ceux qui accompagnent le président du Comité central dans sa lourde mission d'orientation des affaires de l'Etat et de cette formation politique.

« C'est donc un homme fidèle et de fortes convictions, pétri de qualités qu'on retrouve rarement auprès des personnalités de cette trempe. Après avoir observé, à bonne distance, la pratique sociale du camarade Firmin Ayessa, j'ai noté une très grande qualité qui facilite son immersion dans n'importe quel milieu social, à savoir sa simplicité teintée d'humanisme. C'est donc un homme vrai, modeste et altruiste que notre direction politique a daigné nous affecter pour servir de courroie de transmission entre notre fédération et la portion centrale », s'est réjoui le président du PCT-Pointe-Noire.

Les cadres et militants de la fédération de Pointe-Noire ont, en effet, assuré Firmin Ayessa qu'il peut compter sur leur engagement individuel et collectif pour relever les grands défis auxquels le parti est confronté dans ce département névralgique. « Les troupes du parti à Pointe-Noire sont rangées, debout comme un seul homme a vos côtés, prêtes à affronter, dans une synergie avant-gardiste, toutes les batailles politiques d'aujourd'hui et de demain pour que vive à jamais le Parti congolais du travail et son président, le camarade Denis Sassou N'Guesso, sur l'échiquier politique de Pointe-Noire », a conclu Jean-François Kando.

Renforcer l'ancrage du parti et assurer une présence politique plus affirmée

Le secrétaire général du PCT, quant à lui, a rappelé que la nomination des commissaires politiques est la concrétisation de la recommandation n°21 du 5e congrès ordinaire de décembre 2019. Pierre Moussa a rappelé, par ailleurs, les missions d'un commissaire politique dans une fédération. Le commissaire politique joue, entre autres, le rôle d'observatoire, de lanceur d'alerte sur les risques de dysfonctionnement du parti dans le département et d'aiguillon pour le parti dans la mesure où ses conseils, ses suggestions permettraient à la direction nationale de structurer une action efficace de terrain. « Voici le camarade Firmin Ayessa, votre commissaire politique ! Recevez-le en militant ! Remettez-lui les clés du succès et de la réussite. Partagez avec lui le lourd fardeau de la responsabilité qui incombe désormais à vous tous. Dans une parfaite symbiose et en toute confiance, ensemble, oeuvrez pour garantir, à jamais, au Parti congolais du travail les ressorts de ses conquêtes victorieuses. Cette désignation, fruit d'une réflexion mûrie au sein de notre direction politique, vise à renforcer l'ancrage du parti et à assurer une présence politique plus affirmée dans ce département hautement stratégique », c'est en ces termes que Pierre Moussa a installé Firmin Ayessa.

Au commissaire politique affecté à Pointe-Noire, le secrétaire général du PCT a indiqué que sa mission était noble et exigeante, appelant à l'écoute, à la proximité, à la rigueur, mais surtout à l'exemplarité. « Vous êtes désormais le trait d'union entre la direction nationale du parti et la base fédérale de Pointe-Noire. Vous devrez accompagner, guider, mais aussi veiller à l'unité, à la cohésion, à la discipline militante et au respect de nos textes fondamentaux.

Les échéances politiques à venir nécessitent que nous soyons unis et mobilisés. La victoire ne sera possible que si nous savons rester fidèles à nos valeurs, à notre engagement envers le peuple, et à notre devoir de bâtir une nation forte et prospère », a laissé entendre Pierre Moussa.

Le nouveau commissaire politique du PCT dans le département de Pointe-Noire, dans mot de remerciement, a félicité le secrétaire général du parti ainsi que les autres membres du secrétariat permanent pour le choix fait sur sa modeste personne en vue d'assumer cette responsabilité dans la deuxième ville politique du pays. Selon Firmin Ayessa, la mobilisation militante au cours de sa présentation est la preuve qu'à Pointe-Noire, les cadres, militants et sympathisants du PCT aiment leur parti, et ont l'indéniable volonté d'en faire un instrument de combat chaque jour, un appareil de grandes victoires, une forteresse imprenable.

Faire du PCT-Pointe-Noire, le parti qui garde l'initiative historique

« Au moment où, sous les hauts auspices du camarade secrétaire général de notre grand et glorieux parti, je m'apprête à mettre le pied à l'étrier, je puis affirmer que je mesure, pleinement, le poids de ma charge, le poids de notre charge commune. Je mesure, à sa juste valeur, l'importance stratégique des enjeux auxquels nous sommes appelés à faire face. En effet, chers camarades, nous sommes ici à Pointe-Noire. C'est une évidence. Et Pointe-Noire, c'est bien Pointe-Noire. C'est également une évidence », a reconnu Firmin Ayessa.

Pour la réussite de sa mission, Firmin Ayessa a sollicité l'indispensable implication de toutes les forces du PCT, notamment de tous les membres depuis les cellules jusqu'au secrétariat fédéral en passant par les comités et les sections, ainsi que les unions catégorielles (Force montante congolaise et l'Organisation des femmes du Congo).

D'après lui, l'objectif stratégique de la mission est de faire du PCT à Pointe-Noire, le parti qui garde l'initiative historique face à tous les défis qui préoccupent la communauté nationale en général et celle de Pointe-Noire en particulier. « Il s'agit de faire du Parti congolais du travail, ici à Pointe-Noire, le parti qui apporte une contribution substantielle et déterminante à la recherche des solutions aux problèmes de la population.

Il s'agit, pour la puissante fédération de Pointe-Noire, de s'engager de manière forte et conséquente à travers la mise en éveil et la mobilisation de l'ensemble de ses forces afin de prendre sa belle part à la réussite du 6e Congrès ordinaire, et à la victoire éclatante du candidat du parti à la prochaine élection présidentielle », a précisé le désormais commissaire politique du PCT à Pointe-Noire. Il a souligné que le succès et la réussite de sa mission dépendront de la disponibilité militante, de l'engagement franc et du dévouement sincère de tout le monde.