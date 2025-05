Gabon: Après l'investiture, un diner d'exception offert par le couple présidentiel

Au terme de la cérémonie solennelle d'investiture qui s'est tenue dans la matinée, en présence inédite d'une vingtaine de Chefs d'État et de Gouvernement venus saluer l'avènement d'une nouvelle ère pour le Gabon, le couple présidentiel gabonais a convié ses hôtes à un dîner de prestige au Palais Rénovation du bord de mer.

Placé sous le sceau du raffinement et de la convivialité, ce dîner a été l'occasion pour les convives de partager un moment de détente après les instants officiels de la journée. Dans une atmosphère chaleureuse et fraternelle, les échanges ont mêlé diplomatie, culture et célébration de l'unité africaine.

Pour sublimer la soirée, plusieurs prestations artistiques d'envergure ont été proposées, mettant à l'honneur la richesse du patrimoine culturel gabonais et africain. Danses traditionnelles, chants et ballets contemporains ont rythmé la soirée, sous les applaudissements nourris des invités, visiblement conquis par la qualité du spectacle et l'hospitalité gabonaise.

Ce moment de réjouissance a témoigné de la volonté du nouveau Président et de la Première Dame de faire du Gabon une terre d'accueil, d'ouverture et de rayonnement culturel. Une soirée mémorable qui vient clore avec faste une journée historique pour la Nation.

COMPMD