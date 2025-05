Gabon: Collectivités Locales - Passation de charges à la mairie de Libreville

Le Ministre de l'Intérieur et de la Sécurité Hermann Immongault a présidé le vendredi 2 mai 2025, la cérémonie de passation de charges entre les Délégués Spéciaux entrant et sortant de la commune de Libreville.

En effet, par Décret du Président de la République élu, en date du 1er mai 2025, rendu public par Communiqué numéro 072 du Comité pour la Transition et la Restauration des Institutions (CTRI), .Adrien Nguema Mba, Ministre du Travail et de la lutte contre le chômage a été désigné Délégué Spécial en charge de la gestion de la commune de Libreville en lieu et place du Général de Brigade Judes Ibrahim Rapontchombo.

Après la signature du Procès Verbal de rupture de gestion et de charges, le Ministre de l'Intérieur et de la Sécurité a procédé symboliquement à la passation des dossiers ; en présence des Délégués Spéciaux Adjoints de la Commune de Libreville et du Secrétaire Général du Ministère de l'Intérieur et de la Sécurité.