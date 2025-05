Ile Maurice: Curepipe - Une participation mitigée malgré une campagne active

Malgré une campagne électorale marquée par des appels répétés à la mobilisation, l'indifférence a largement dominé cette journée de scrutin au Ward 1 de Curepipe. Le calme a régné dans les quatre centres de vote - Allée-Brillant SENRDC, Floréal Youth Center, Révérend Henri Espitalier Noel Government School et Floréal State Secondary School - mais ce silence était surtout révélateur d'un désintérêt général.

Tout au long de la journée, les électeurs se sont présentés au comptegoutte. À la fermeture des bureaux de vote, seuls 2 727 électeurs sur les 11 517 inscrits avaient accompli leur devoir civique, soit un taux de participation particulièrement bas de 23,68 %. Une telle abstention suscite l'inquiétude du gouvernement, qui y voit le symptôme d'une crise de confiance envers le processus démocratique. Malgré les efforts des candidats pour rallier les électeurs, notamment à travers des campagnes de proximité et des messages incitant au vote, la ville de Curepipe est restée étrangement silencieuse.

Un «baz» de l'Alliance du changement au Ward 4 à 11 heures hier.

Cette faible mobilisation reflète une tendance plus large de désaffection civique. Les centres de vote, restés quasi déserts, ont finalement fermé leurs portes à 17 heures, laissant l'image d'une élection marquée non pas par la tension ou la contestation, mais par l'indifférence. Hans Margueritte, ancien maire de Curepipe durant six années et qui se présentait cette fois en tant que candidat indépendant dans le Ward 1, n'a pas caché sa surprise. «C'est une première pour moi. Je ne m'attendais pas à un taux d'abstention aussi élevé», a-t-il confié, visiblement préoccupé par la faible affluence.

Un public timide

Les élections municipales au Ward 2 de Curepipe se sont déroulées dans le calme hier, mais la participation est restée étonnamment faible tout au long de la journée. Sur les 11 457 électeurs inscrits, seuls 3 148 se sont déplacés aux urnes, soit un taux de participation de 27,48 %. À midi, seulement 1 254 personnes avaient voté, représentant un maigre 10,95 %. Malgré les efforts soutenus des candidats, qui ont multiplié les appels à la mobilisation, Curepipe est restée silencieuse.

Le «tifinn» arrive à l'école James Toolsy.

Les bureaux de vote étaient répartis entre la Lapeyrouse Government School, la Dunputh Lallah State Secondary School, la Hugh Otter Barry Government School, la Curepipe Road Government School et la Notre-Dame de La Confiance RCA School. C'est à la Curepipe Road Government School que le taux de participation a été le plus bas, avec seulement 167 votants enregistrés. La tendance observée au Ward 2 reflète une désaffection plus large : un public timide, peu réceptif aux appels à l'action civique. Les centres de vote ont fermé leurs portes à 17 heures, laissant derrière eux l'image d'une élection marquée par l'indifférence.

Comme un jour ordinaire... ou presque !

Ce dimanche, Curepipe et Floréal n'ont pas vraiment vibré au rythme électoral comme on aurait pu l'imaginer. Contrairement à l'effervescence de quelques mois plus tôt, l'ambiance était plutôt calme, presque routinière. Les magasins ont ouvert leurs portes comme à l'accoutumée, les restaurants accueillaient leurs clients et les supermarchés faisaient le plein, effet classique de début de mois. À vrai dire, il fallait vraiment s'approcher des centres de vote pour se rendre compte qu'un scrutin était en cours !

De rares électrices à la Forest-Side State Secondary School à la mi-journée.

Dans les différents centres électoraux, l'atmosphère était étonnamment feutrée. Peu de files d'attente, encore moins de bousculade. Certains agents électoraux discutaient de recettes de cuisine ou des matchs de Premier League prévus en soirée. D'autres ont déserté de temps à autre les salles de classe reconverties en bureaux de vote pour échapper à l'ennui.

Devant ce tableau peu engageant et une abstention qui semblait bien réelle, les figures politiques locales se sont mises en mouvement. À Forest-Side, Michaël Sik Yuen, le ministre du Commerce, a lancé une opération séduction de dernière minute pour motiver les électeurs. Certains se sont laissé convaincre, d'autres ont préféré poursuivre leur journée comme si de rien n'était. Richard Duval, ministre du Tourisme, a lui aussi multiplié les apparitions, tandis que Mahen Goondea, ministre des Arts et de la culture, s'activait du côté du Ward 1.

L'entraide était au rendez-vous à la James Toolsy Government School.

Mais malgré la tiédeur de la participation, une chose est certaine : la journée s'est déroulée dans une ambiance détendue, presque bon enfant. Pas de débordements, pas de tensions, juste une journée paisible... comme un jour ordinaire, ou presque.

Des efforts intenses...pour une réponse peu amène

Pendant un mois intense, les candidats se sont mobilisés sans relâche, sillonnant les quartiers à la rencontre des électeurs. Porte-à-porte, réunions nocturnes, distribution de tracts : rien n'a été laissé au hasard pour convaincre. Pourtant, à l'heure du verdict, le taux de participation n'a pas été à la hauteur des espérances. Sur les 12 518 électeurs inscrits, seulement 3 564 ont glissé leur bulletin dans l'urne. Un taux de participation de 28,47 %, bien en deçà des 36,75 % enregistrés en 2015.

À 14 heures, 16,73 % d'électeurs avaient voté au Ward 2.

Ce recul interroge. Que s'est-il passé ? Pourquoi les électeurs ne se sont-ils pas sentis concernés par cette élection pourtant cruciale ? Quelles erreurs ont pu être commises dans la stratégie de mobilisation ? Autant de questions que les candidats devront se poser, à froid, une fois la tension retombée. Sur le terrain, c'est surtout après le déjeuner que les choses se sont animées. À 13 heures, 1 667 votants s'étaient déjà exprimés. Deux heures plus tard, ils étaient 2 602, pour finalement atteindre 3 564 à la fermeture des bureaux à 17 heures. Une progression notable, mais insuffisante pour inverser la tendance.

Le Ward 3, où s'est jouée cette élection, comprend trois centres de vote : St-Esprit RCA, St-Jean Bosco RCA et Wooton Government School. Ces lieux, d'ordinaire paisibles, ont accueilli une affluence modérée, mais marquée par une certaine indifférence de l'électorat. Reste maintenant à savoir quels enseignements tirer de ce scrutin et comment raviver l'engagement citoyen pour les échéances à venir.

Le ministre du Commerce, Michaël Sik Yuen, faisant du porte-à-porte à la Résidence NHDC La Colombe en milieu d'après-midi.

Désintérêt marqué des électeurs

Dans le Ward 5, à la fermeture des bureaux de vote à 17 heures, seulement 3 043 électeurs sur les 11 938 inscrits s'étaient déplacés pour accomplir leur devoir civique. Le taux de participation s'est ainsi élevé à seulement 25,49 %, traduisant un désintérêt marqué pour ces élections municipales.

Le scrutin s'est déroulé dans trois centres de vote : le Camp Caval Community Center, la Robinson Road Government School et la James Toolsy Government School. Le Camp-Caval Community Center a enregistré 328 votants sur 1 100 inscrits, la Robinson Road Government School a accueilli 1 238 votants sur un total de 4 552, tandis que la James Toolsy Government School, considérée comme le principal centre de vote de l'arrondissement, a comptabilisé 1 477 votants sur 6 286 inscrits. C'est également dans cet établissement qu'a eu lieu la proclamation des candidats élus. Malgré le faible taux de participation, aucun incident majeur n'a été signalé au cours de la journée. Une forte présence policière a été observée aux abords des centres de vote, garantissant le bon déroulement du scrutin.

Le candidat indépendant David Chou est venu voter avec sa famille et son chien à la Forest Side State Secondary School Girls, au Ward 4.

Fait notable : le Ward 5 est le seul de Curepipe où le Reform Party a aligné quatre candidats, attirant ainsi une attention particulière sur cet arrondissement. La Returning Officer, Maherally Bibi Halemoon, a indiqué que les opérations électorales se sont déroulées dans le calme. «Tout s'est bien passé sur le plan organisationnel, même si la participation a été bien en deçà des attentes», a-t-elle déclaré en fin de journée.

Une participation hésitante malgré les appels au vote

Les centres de vote du Ward 4 ont ouvert leurs portes dès 7 heures hier matin, mais c'est dans un calme quasi total que la journée électorale s'est déroulée. Le Ward 4, qui comprend les centres de vote de la Forest-Side State Secondary School Girls, de la SainteThérèse Roman Catholic Aided School, de la Cité Atlee Government School et de La Brasserie Community Centre, a connu une affluence très faible, les électeurs se présentant au compte-goutte tout au long de la journée.

Les quatre candidats triomphants de l'Alliance du changement au Ward 1.

À la mi-journée, seuls 1 060 électeurs sur les 12 482 inscrits avaient accompli leur devoir civique, soit un maigre taux de participation de 8,49 %, suscitant l'inquiétude des autorités. Le ministre du Commerce, Michaël Sik Yuen, s'est ainsi lancé dans un porteà-porte express pour inciter les citoyens à se rendre aux urnes. Un moment singulier a marqué la matinée : le candidat indépendant David Chou est arrivé en famille, accompagné de son chien, déclenchant sourires et curiosité parmi les rares votants présents.

Les agents du Reform Party au Ward 4

Malgré tous les efforts, la journée s'est clôturée à 17 heures avec un taux de participation final de seulement 25,01 % - soit 3 122 votants pour le Ward 4. Un chiffre qui reflète un désintérêt inquiétant pour ces élections municipales.

Résultat final

Les élus et leur nombre de voix

Ward 1

· Charles-Jhoomuck Ketty Jessica : 1 617 (Alliance du changement)

· Kutwaroo Lakun : 1 517 (Alliance du changement)

· Gendah Gireesh Kumar : 1 491 (Alliance du changement)

· Roojee Ernie : 1 451 (Alliance du changement)

Ward 2

· Lafolle Eleesa : 1 681 (Alliance du changement)

· Dewoo Shakti : 1 617 (Alliance du changement)

· Philips Mary Anne : 1 562 (Alliance du changement)

· Metturjeet Kaviraj : 1 541 (Alliance du changement)

Ward 3

· Bissonauth Dhaneshwar : 2 220 (Alliance du changement)

· Pillay Tashyana : 2 114 (Alliance du changement)

· Permal Julien : 1 993 (Alliance du changement)

· Jauhangeer Javed : 1 851 (Alliance du changement)

Ward 4

· Chelvan Michael : 1 829 (Alliance du changement)

· Dieudonné Hervais : 1 757 (Alliance du changement)

· Ami Marie Diana : 1 591 (Alliance du changement)

· Fauzee Jalal Mohammad : 1 473 (Alliance du changement)

Ward 5

· Merle-Ramasamy Sylviane : 1 697 (Alliance du changement)

· Permall Moonsamy : 1 676 (Alliance du changement)

· Sylvain Sylvestre Warren : 1 667 (Alliance du changement)

· Lutchmun Soomanteesing (Rati) : 1 591 (Alliance du changement)

Taux de participation