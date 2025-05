Soudan: Le ministère des Affaires étrangères condamne l'attaque terroriste contre la base aérienne d'Osman Digna

Le ministère des Affaires étrangères a fermement condamné dimanche l'attaque terroriste menée par la milice terroriste utilisant des drones suicides ciblant la base aérienne d'Osman Digna à Port Soudan, qui a causé des dommages à un certain nombre d'entrepôts et d'installations civiles et de services.

Le ministère des Affaires étrangères a déclaré : « Ce ciblage est intervenu deux jours après que la milice criminelle a mené une opération aérienne terroriste similaire ciblant plusieurs installations dans la ville de Kassala. »

Le ministère des Affaires étrangères a renouvelé son appel à « la communauté internationale pour qu'elle remplisse de toute urgence son devoir de mettre en oeuvre le droit international et de contraindre les milices terroristes à cesser immédiatement ces actes criminels visant le peuple soudanais, sa stabilité et la sécurité de ses installations et infrastructures de service. "