Madagascar: Omnisports-Inter Banques - La saison est lancée pour l'association ASB

L'Association Sportive des Banques (ASB) a officiellement lancé la saison 2025 samedi au Stade Alarobia. Plus de 8 200 agents participeront aux compétitions interbancaires qui s'étendent jusqu'en décembre.

Le lancement officiel de la saison 2025 de l'Association Sportive des Banques (ASB) s'est tenu samedi à Alarobia. Cette année, la saison est marquée par le renouvellement de la confiance des 16 membres, la demande d'adhésion de nouvelles institutions, ainsi que par une augmentation du nombre de participants dans toutes les disciplines, y compris celles traditionnellement considérées comme masculines : échecs, pétanque, billard, natation et volley mixte.

La cérémonie d'ouverture a été dirigée par le président de l'association, Herinirina Jocelyn Rasolofo, accompagné des membres du bureau représentant les différentes banques. Elle a été suivie d'un défilé des sportifs issus des 16 banques et d'une animation Zumba. En effet, toutes les banques à Madagascar, soit plus de 8 200 agents, s'affronteront pendant neuf mois dans 21 disciplines sportives, avec plus de 300 trophées à distribuer.

BOA dominante en athlétisme

La compétition a débuté immédiatement avec les épreuves d'athlétisme, notamment le sprint, le demi-fond et le relais. La BOA a réussi à conserver la première place avec 10 titres de champions et 6 titres de vice-champions, suivie de la CEM avec 6 champions et 3 vice-champions. La BFM complète le podium avec 3 champions et 3 vice-champions. La compétition se poursuit avec le domino et le volley mixte.

« La saison de l'ASB existe depuis plus de dix ans. L'esprit de la compétition repose sur la santé des employés des banques, compte tenu du stress généré par le rythme de travail. Elle vise aussi à renforcer la convivialité entre les agents, à favoriser la communication, à créer de nouvelles amitiés et à partager la joie de se retrouver tous les week-ends. Heureux de travailler pour leur banque, ils sont motivés à se rendre au travail chaque matin. », a précisé le président. Depuis sa création, l'ASB a toujours clôturé la saison sur une note positive, les travailleurs partageant le sentiment d'être valorisés et reconnus pour leurs efforts. L'an dernier, l'association a réalisé une belle saison avec 19 disciplines, dont 3 nouvelles : pétanque doublette dames, basket 3x3 dames et hommes. Cette année, trois autres nouvelles disciplines font leur entrée. La cérémonie de clôture de la saison est prévue le 7 décembre 2025 et sera marquée par la remise des trophées en présence des dirigeants.