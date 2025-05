Afrique: Opportunités d'investissements - Le potentiel malgache présenté au forum « Investir en Afrique »

Une délégation, conduite par le ministre de l'Industrialisation et du Commerce, David Ralambofiringa a participé, la semaine dernière au forum « Investir en Afrique » du Conseil des Investisseurs Français en Afrique (CIAN)

Une nouvelle occasion pour ce département de promouvoir Madagascar en tant que destination privilégiée des investissements directs étrangers.

Opportunités d'investissements

En effet, au cours de cet événement qui s'est tenu à Paris, le ministre David Ralambofiringa et son équipe ont mis en avant le potentiel et les opportunités d'investissements à Madagascar. Durant une table ronde de haut niveau sur l'agribusiness, par exemple, le membre du gouvernement a présenté les possibilités d'investissements dans le domaine de l'agriculture. Un secteur considéré comme stratégique dans le développement économique du pays dans la mesure où il est lié à la vision présidentielle de transformation agricole.

Mais également et surtout dans la perspective de l'atteinte des objectifs de sécurité alimentaire dans la région Océan Indien et en Afrique. Représenté par son Président du Conseil d'administration, Joël Randriamandranto et son directeur général Josielle Rafidy, l'Economic Development Board of Madagascar (EDBM) a présenté, en grande première devant la communauté des investisseurs directs étrangers le rapport économique Yearbook Madagascar 2024 - 2025. Un document d'une grande importance dans la mesure où il présente dans les détails les opportunités économiques et d'investissements à Madagascar ainsi que les mesures et les réformes réalisées par les autorités nationales pour améliorer le climat des investissements.

Intérêt à coopérer

Mission accomplie, en somme pour le MIC qui multiplie, en ce moment, les offensives pour attirer les IDE. La France en particulier a démontré, une fois de plus, son intérêt à coopérer avec Madagascar, en envoyant une forte délégation d'hommes d'affaires, lors de la récente visite d'Etat d'Emmanuel Macron au pays. En participant à ce Forum, la délégation malgache ouvre la voie à d'importantes perspectives d'investissement. Portant sur la thématique «L'entreprise, moteur d'une croissance durable », ce Forum a, en tout cas, permis de faire le point sur le développement économique et social du continent africain.

Les pays participants ont eu l'occasion d'analyser les enjeux géopolitiques du continent et de leurs impacts sur l'investissement, ainsi qu'à l'exploration des secteurs porteurs tels que l'énergie, l'agro-industrie, les infrastructures et les finances. Les participants ont également eu l'occasion de rencontrer des entreprises françaises investissant en Afrique et d'échanger avec des délégations africaines désireuses de collaborer.