Madagascar: Hommage à Bob Marley - Les artistes malgaches s'y mettent

Victime d'un cancer, le chanteur légendaire, Robert Nesta Marley alias Bob Marley, meurt le 11 mai 1981 à l'âge de 36 ans. Depuis, les apôtres du reggae le commémorent.

Cette icône du reggae est aussi vénérée à Madagascar. Sa coiffure, sa voix et son rythme sont imités. Bien sûr, les one love, could you be loved, is this love secouent les dreads des rastamen. « Je commençais à écouter ses morceaux neuf ans après sa mort. Avant, je ne comprenais pas l'anglais. Les cadences qu'ils proposaient me faisaient vibrer. Comme si j'étais en transe. Pour comprendre ses paroles, je m'efforçais d'apprendre la langue anglaise. Et c'est là que j'ai su le message. Je me retrouvais dans ses chansons... » témoigne Lova Fanahy, un adepte.

Cependant, sur la Grande-île, ceux qui portent des longs cheveux emmêlés sont vus avec un regard dédaigneux. La société malgache en général montre de la réticence envers ce genre de coiffure. Du reste, certains essayent de trouver un point de jonction entre le rasta et la démêlure des aïeux du XVIIIème siècle. En outre, la victoire d'un musicien-chanteur lors des élections législatives a timidement cassé le schéma.

Premier rasta à avoir siégé à l'Assemblée nationale de Tsimbazaza, le roi du tapolaka démontre que l'apparence capillaire ne définit pas les compétences d'un individu, ni ses capacités. Un exemple qui, malheureusement, ne suffit pas à convaincre une large partie de la population malgache. En revanche, l'audace du député déstabilise en quelque sorte l'ordre établi. Dès lors, une partie des gérants et directeurs de divers établissements et d'entreprises vont petit à petit à accepter le style.

Peace and love, la paix et le fihavanana. Le message de Bob Marley est universel. La tranquillité intérieure et la cohésion sociale sont le leitmotiv. En effet, le reggae est une musique tant rassembleur que révolutionnaire. Les artistes malgaches comme Sammy Rastafanahy, Jules Joby, Abdou Day, Boushrany ont emprunté la voie du prophète du reggae. Le 11 mai est un rendez-vous. Les centres culturels accueillent des rassemblements commémoratifs autour de la culture reggae.