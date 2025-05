Ile Maurice: Beau-Bassin-Rose-Hill - Ambiance morne

À la vieille du scrutin, les citadins vaquaient comme à l'accoutumée à leurs occupations. Aucune ambiance particulière sinon quelques banderoles ici et là. À parler aux électeurs, l'engouement semble mitigé et c'est à demi-mots que certains nous livrent leurs impressions. D'autres préfèrent ne pas piper mot et nous répondent par un sourire ou un hochement de tête évasif tout en accélérant le pas.

Si pour beaucoup aller voter est un devoir, pour d'autres il semblerait que ce ne soit pas une priorité. Pour Véronique Nankoo, habitante de Beau-Bassin, «il était temps que les élections se fassent. C'est important que chaque citadin aillent voter. C'est important d'exercer notre doit de vote». Il en va de même pour Jerry Layduhur : «C'est sûr que j'irai voter parce que c'est important, et que nos grands parents se sont battus pour ce droit. En ce qui concerne les résultats je ne sais pas. Je pense qu'il y a des chances que ce soit une surprise».

Toutefois, d'autres ne semblent plus savoir ni ou voter, ni comment voter pour les élections municipales. Ainsi, une habitante de Beau-Bassin nous a demandé «Kot al vote sa?». Un autre habitant de Beau-Bassin ose aller plus loin, mais sans citer son nom. «Je crois qu'après les élections générales les gens en ont marre. Vous avez vu les meetings qu'ils ont organisé le 1er mai? Pena dimounn. Dimounn des. Promesse pa inn tenir.»

De son côté, Jérôme, habitant de Beau Bassin-Rose-Hill, estime essentiel d'aller voter. Il s'interroge toutefois sur l'efficacité des élections municipales et espère que «le nouveau maire sera une personne de terrain, proche des citoyens, capable de faire un état des lieux régulier de la ville et d'agir concrètement, sans attendre que les habitants aient à faire pression». Il attend de la nouvelle équipe qu'elle s'attaque aux problèmes de la région et qu'elle valorise la créativité sportive pour éloigner les jeunes de la drogue.