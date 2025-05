Ile Maurice: Par petite cuillérée...

Le pape Francois a été un homme d'influence et un homme admirable. La preuve ? Sans armée, sans influence économique, sans appui technologique, sans la menace de tarifs punitifs, tous reconnaissaient son aura, la sagesse de sa parole et voulait le rencontrer, l'écouter, lui serrer la main...

Pourquoi donc ? Était-ce aussi dans l'espoir de nombre de ses visiteurs qu'un peu de la poussière magique du pape Francois allait les saupoudrer et les rendre meilleurs, sans effort personnel, à bon marché en quelque sorte ? Je n'en sais rien, mais on peut le soupçonner...

Pour ma part, je me souviendrai toujours de lui à travers sa phrase à propos de la «globalisation de l'indifférence» face aux problèmes 'des autres'. C'est la critique la plus subtile et la plus pertinente, que je connaisse, à propos de l'égoïsme découlant du consumérisme et du matérialisme...

Un reproche souvent fait ces jours-ci au gouvernement Ramgoolam/Bérenger est qu'il savait que la situation économique était mauvaise et qu'il n'aurait donc pas dû faire autant de promesses électorales.

Deux constats.

D'abord, il faut au moins souligner que le gouvernement sortant de Jugnauth/ Padayachy savait mieux que quiconque, et certainement bien mieux que l'opposition d'avant les élections, à quel point l'économie était un désastre ! Et pourtant, ils promettaient plus encore que l'opposition ! Dans la joute de l'irresponsabilité des promesses électorales, il n'y a pas eu de match nul et l'électorat ne s'est pas trompé... C

e qui mène au deuxième constat. Admettant même que l'Alliance du changement savait suffisamment pour ne pas faire autant de promesses électorales, il faut quand même poser la question : combien d'électeurs sont suffisamment conscients de la situation et eux-mêmes assez responsables pour refuser les gâteries proposées (les pots-de-vin) qui, en la circonstance, ne peuvent que couler le pays un peu plus ? Une majorité, vous pensez ?

Le jour ou une alliance de l'opposition pourra se présenter à une élection face à un gouvernement démagogue et irresponsable et se faire élire en présentant un programme de vertu fiscale, de discipline, de travail et de sacrifices pour tous n'est pas pour demain malheureusement.

Si la politique économique du pays que l'on présentera sans doute dans le prochain Budget, n'est pas au goût de Moody's, nous serons déclassé au niveau du risque du pays et nous connaîtrons alors une spirale vers l'enfer : prêts plus chers, crédits plus compliqués, investissements ralentis, secteur financier contraint, exode plus prononcé des dépôts en devises, alors que nous en sommes chroniquement déficitaires...

Si, au contraire, nous alignons des mesures de restructuration forte, annonçant la réduction suffisante des déficits et des dettes, l'amélioration de la productivité, à travers l'élimination des gaspillages de toutes sortes et la stimulation réussie de l'investissement productif et ne serait-ce qu'un début de redressement des fonds de pension et de la CSG, nous serons sur le chemin de la rédemption.

Mais il y aura des conséquences certaines et bien des grincements de dents! Menés en cela principalement par un choc au niveau de la consommation, que l'ancien gouvernement a beaucoup encouragée, plutôt artificiellement, augmentant les salaires bien plus rapidement que la productivité et en nous invitant à vivre au-dessus de nos propres moyens.

J'espère me tromper, mais les magasins dans les shopping malls, les escapades vers les restaurants ou la plage, les visites chez la coiffeuse, les voitures, l'électronique, les vêtements, l'achat d'un nouveau réfrigérateur et, généralement, tout commerce qui n'est pas lié à l'alimentaire de base, va souffrir. Car, comme partout ailleurs, quand l'avenir parait moins certain ou plus difficile, on est bien plus prudent avec son portemonnaie...

Comme si la guerre en Ukraine, les tueries de Gaza, la guerre au Soudan, l'insurrection au Myanmar ne suffisaient pas, ce sont désormais le Pakistan et l'Inde qui, en conséquence d'un raid ayant tué 26 touristes au Cachemire, qui se décoiffent mutuellement et se menacent l'un et l'autre.

L'Inde a promis de pourchasser les tueurs sans relâche et accuse le Pakistan de soutenir les factions militantes responsables. Le Pakistan dit n'avoir rien à voir avec cette attaque et a officiellement condamné l'attaque à Pahalgam. Cette attaque est revendiquée par The Resistance Front qui s'oppose, selon Al Jazeera, à la politique du gouvernement indien de permettre à des non-Cachemiris de s'installer et de travailler aux dépens des locaux. Plusieurs officiels indiens affirment que le TRF n'est qu'une façade du Lashkar-e-Taiba, un groupe armé basé au Pakistan, ce que récuse Islamabad.

Parmi les mesures de rétorsion prises par l'Inde, la suspension de l'accord dit, Indus Water Treaty, signé entre l'Inde et le Pakistan en 1960, sous l'égide la Banque mondiale. Cet accord alloue 30 % de l'eau découlant du réseau de l'Indus à l'Inde et 70 % au Pakistan, cependant que l'Indus lui-même, dans sa partie haute traverse le Cachemire, avant de pénétrer au Pakistan. Cette mesure est surtout forte symboliquement puisque l'on voit mal l'Inde causer des inondations chez elle pour assécher le Pakistan, mais cette suspension d'accord n'est pas innocente puisque l'eau de l'Indus représente jusqu'à 80 % des besoins du Pakistan !

En contrepartie, le Pakistan a interdit le survol de son territoire à l'aviation indienne. L'Inde faisait pareil. Une vague de vidéos fake représentant hostilités et escarmouches diverses, tente diaboliquement d'allumer le feu et de provoquer la guerre entre ces deux puissances nucléaires. L'Inde et le Pakistan ont intérêt à sévir contre ces agitateurs et à garder la tête froide, ce qui est heureusement le cas jusqu'ici. Mais il ne faut pas se faire d'illusions: agiter l'épouvantail de l'ennemi voisin, avec ses connotations religieuses, est souvent politiquement utile...

Mercredi : Alerte à des pluies torrentielles ! Les écoles ferment. Les ministères aussi. Business Mauritius attend la décision du Comité de crise. Les syndicats sont en ébullition et exigent que le gouvernement ferme le pays tout entier et que les travailleurs du secteur privé soient traités comme ceux du secteur public, c'-à-d., qu'ils puissent rester chez eux.

Les pluies torrentielles on les attend toujours...

Ce qui est certain, c'est que le débrayage de mercredi, ajouté au congé public de jeudi, au pont de vendredi, au week-end de samedi, dimanche et au congé d'école de lundi, ça va négativement impacter la production nationale ; par contre, peut être impacter positivement la consommation du pays et sûrement impressionner Moody's...

Pourquoi perdons-nous autant de journées d'école et de travail par an pour ce que nous ne pouvons que qualifier d'alertes 'fictives' ?

Le protocole de pluies torrentielles est lui-même en cause. Il faut savoir qu'une alerte est automatiquement déclenchée quand il y a eu 100 mm de pluie en... 12 heures. C'est ce qui se passe mercredi matin à l'aube et le comité de 'crise' national (qui ne dort pas ?) ferme les écoles ; les ministères débraient et même la banque centrale décrète, étonnement, en citant les autres, un Bank Holiday à partir de 10 h 30, alors que nous sommes en fin de mois!

Le protocole de pluies torrentielles de Hong Kong nous donnera peut-être quelques filons de bon sens ?

D'abord Hong Kong est beaucoup plus 'bétonnée' que Maurice et de grosses pluies sont donc moins facilement 'absorbées'. Ensuite, comme pour notre système d'alerte 1, 2, 3, 4 pour les cyclones, ils ont un système automatisé d'alertes orange/rouge/ noir qui, et c'est crucial, met plus l'accent sur la responsabilité individuelle des citoyens plutôt que sur divers comités décisionnels d'un état tétine classique. Par exemple, le citoyen est invité à éviter les zones connus comme inondables et les écoliers en route pour l'école ou déjà à l'école, (ainsi que ceux déjà au travail, bureaucrates compris) à y rester, plutôt que de rebrousser chemin.

Mais le plus intéressant, c'est de constater que ce qui déclenche l'alerte «rainstorm» est beaucoup plus exigeant qu'à Maurice ! L'alerte Orange, par exemple, est déclenché par 30 mm de pluie en... une heure, avec une probabilité que cela va continuer... Or l'Orange ne fait qu'inviter à prendre des précautions. Comme en classe 1...

L'alerte Rouge se déclenche quand il y a eu 50 mm de pluie en une heure ! La Noire exige 70 mm de pluie en une heure ! Nos 100 mm en 12 heures équivalent à 8,3 mm par heure... À Hong Kong, théoriquement, ou pourrait avoir 12 heures de pluie continue de 40 mm (480 mm !) sans déclencher l'alerte Rouge ! Que font-ils là-bas, dont nous sommes, semble-t-il, incapables ? De meilleurs drains, moins bouchés ? Moins de 'développement sauvage' ? Est-il simpliste de comparer ? Ou est-ce que notre prudence est clairement déraisonnable ?

Protéger les (faibles ?), risques à la vie d'accord, mais qui va protéger le bon sens et la raison ?