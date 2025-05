Congo-Kinshasa: Le FNPSS livre des conteneurs d'équipements médicaux aux hôpitaux de trois provinces du pays

Dans le cadre de son partenariat stratégique avec l'ONG américaine Project CURE et en collaboration avec le ministère de la Santé publique, hygiène et prévoyance sociale, le Fonds national de promotion et de service social (FNPSS) a réceptionné et livré, samedi 3 mai 2025, trois conteneurs de 40 pieds de matériels et équipements médicaux, dont des dispositifs orthopédiques, à cinq structures médicales situées à Kinshasa, dans le Kongo Central et au Kasaï Oriental.

Les conteneurs sont destinés notamment au centre médical Kingwala (Kongo Central), à l'hôpital général de référence de Kabeya Kamwanga, au centre hospitalier de Mukuwa, au centre hospitalier Ultime Espoir, au centre de santé Benedict, ainsi qu'au Centre national de référence en diagnostic d'autisme et récréatif (Congautisme) et au centre médical Konzo.

Selon l'Administratrice Directrice générale du FNPSS, Alice Mirimo Kabetsi, cette initiative s'inscrit dans le cadre de l'appui du ministère des Affaires sociales, action humanitaire et solidarité nationale, en contribution au projet de couverture santé universelle initié par le président de la République, Félix Tshisekedi.

Elle précise que les 26 provinces du pays sont concernées et que l'objectif est d'atteindre la livraison de 200 conteneurs.

Lors de la cérémonie de remise du matériel, les bénéficiaires ont exprimé leur reconnaissance et leur satisfaction, s'engageant à faire un usage optimal des équipements reçus.