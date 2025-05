Congo-Kinshasa: Le port d'Ilebo de nouveau opérationnel après plus d'un an d'inactivité

Le port d'Ilebo, situé dans la province du Kasaï, est de nouveau opérationnel depuis une semaine, avec l'arrivée d'un premier train il y a quelques jours. Les activités sur ce point stratégique étaient paralysées depuis plus d'un an, principalement en raison de déraillements répétés sur la voie ferrée et d'un incendie ayant endommagé les installations portuaires en juillet 2024.

Le port d'Ilebo constitue un point navigable stratégique en amont de la rivière Kasaï. Situé au centre du pays et géré par la Société nationale des chemins de fer du Congo (SNCC), il facilite la liaison ferroviaire et fluviale pour le transport des marchandises vers plusieurs régions. Il relie Kinshasa à Lubumbashi, jouant ainsi un rôle essentiel dans l'acheminement des marchandises vers le centre et le sud de la République démocratique du Congo.

La voie ferrée avait été particulièrement affectée par l'érosion au niveau de Bena Leka, ce qui avait entraîné l'arrêt du trafic, en plus de l'incendie ayant touché les installations de la SNCC à Ilebo, selon des sources locales.

Après plusieurs mois de travaux, les activités ont pu reprendre il y a une semaine, à la satisfaction des usagers et des autorités locales.

Toutefois, la réhabilitation complète de la voie ferrée, en état de délabrement avancé, demeure un défi majeur. Hubert Ngula Ndjoko, de l'organisation OCDH, souligne l'importance économique du port non seulement pour la province, mais aussi pour l'ensemble du pays.

« Nous déplorons l'état de délabrement de la voie ferrée, notamment sur le tronçon entre Kananga et Ilebo. Nous appelons les autorités à s'investir davantage dans sa réhabilitation afin de faciliter durablement le trafic », a-t-il déclaré.

Le port d'Ilebo figure parmi les principaux ports intérieurs du pays, aux côtés de ceux de Kisangani, Kindu, Mbandaka, Kinshasa et d'autres. Sa remise en service constitue un signal positif pour la relance du commerce et du transport de marchandises dans la région, selon certaines sources dans la région.