Congo-Kinshasa: Un séisme de faible magnitude ressenti à Goma et ses environs

Un tremblement de terre a été enregistré dans la soirée du dimanche 4 mai à Goma, dans la province du Nord-Kivu. Ce séisme de magnitude 4,5 sur l'échelle de Richter, avec une profondeur de 10 kilomètres, a été largement ressenti par les habitants de la ville.

L'épicentre du séisme a été localisé à la frontière entre l'Ouganda et le Nord-Kivu. Les secousses ont été particulièrement ressenties dans les villages de Kihihi, Katanda et dans le territoire de Rutshuru. Des témoins rapportent également que la vibration a été perçue simultanément dans les régions de Sake (territoire de Masisi), ainsi que dans le Grand Nord, notamment à Beni et Butembo.

Aucun dégât humain ni matériel n'a été enregistré à la suite de cette secousse.

Par ailleurs, les volcans Nyiragongo et Nyamulagira n'ont montré aucune activité particulière, et aucune fracture ouverte n'a été détectée vers les zones habitées de Goma et Sake, selon les sources locales.