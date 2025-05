Algérie: Sultanat d'Oman - Des relations historiques et une volonté forte de construire un partenariat stratégique privilégié

Alger — Les relations historiques entre l'Algérie et le Sultanat d'Oman ont connu une nouvelle dynamique ces dernières années à la faveur de la volonté forte des dirigeants des deux pays de faire évoluer ces relations vers des perspectives prometteuses pour construire un partenariat stratégique privilégié couvrant différents domaines au mieux des intérêts des deux pays et peuples frères.

C'est dans ce contexte que s'inscrit la visite d'Etat qu'effectue le Sultan d'Oman, Haitham ben Tariq, à partir de ce dimanche en Algérie, où il aura des entretiens bilatéraux avec le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, sur les voies et moyens à même de renforcer les relations de coopération entre les deux pays frères et échangera les vues sur diverses questions régionales et internationales, notamment la cause palestinienne.

Partant de la volonté et de l'ambition communes du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, et de son frère, le Sultan Haitham ben Tariq, de hisser les relations fraternelles à des niveaux supérieurs, des visites officielles ont été échangées entre les deux pays.

La visite d'Etat effectuée, en octobre dernier, par le président de la République au Sultanat d'Oman a été sanctionnée par un communiqué commun dans lequel les deux parties ont souligné leur volonté de "poursuivre le développement de la coopération bilatérale dans divers domaines au mieux des intérêts des deux pays et peuples frères".

A cette occasion, les deux dirigeants ont eu des entretiens dans un esprit de fraternité et d'entente traduisant "leur volonté de hisser la coopération bilatérale à la hauteur des relations fraternelles historiques ancrées entre les deux pays", se félicitant des "démarches visant à faire évoluer les relations bilatérales vers de plus larges perspectives".

Des orientations ont, d'ailleurs, été données à tous les secteurs pour "intensifier les contacts et l'échange de visites entre les parties concernées dans le cadre de la mise en oeuvre et du suivi des initiatives et programmes communs".

Le président de la République et le Sultan d'Oman ont également souligné "l'importance de renforcer les opportunités de partenariat dans le secteur privé, de promouvoir les échanges commerciaux et industriels et de tirer parti des marchés des deux pays et de leur position pour encourager les exportations nationales vers les marchés régionaux et mondiaux".

La visite du président de la République au Sultanat d'Oman a, par ailleurs, été couronnée par la signature de huit (8) mémorandums d'entente couvrant des domaines comme la promotion de l'investissement, l'organisation d'expositions, d'événements et de conférences, l'éducation, l'enseignement supérieur, l'environnement et le développement durable, les services financiers, l'emploi, la formation et l'information.

Les deux dirigeants ont en outre salué l'initiative de création d'un fonds d'investissement conjoint omano-algérien, qui permettra de mettre en place des partenariats et des projets communs dans les domaines des énergies renouvelables, de la pétrochimie, de l'agriculture saharienne, des technologies, du tourisme et d'autres secteurs prometteurs.

Lors de leurs échanges sur les questions régionales et internationales d'actualité, les deux parties ont souligné "l'importance de la coopération et de la coordination dans les organisations et les fora régionaux et internationaux, au service des intérêts des deux pays et du renforcement de l'action arabe commune", insistant sur "le soutien aux efforts visant à privilégier les options pacifiques et à consolider les fondements de la sécurité et de la stabilité dans la région et dans le monde, à travers l'application du droit international et le respect de la légalité internationale et des principes de justice et d'équité".

Une activité accrue pour explorer les opportunités d'investissement

A la lumière du rapprochement entre l'Algérie et le Sultanat d'Oman, le volet lié à l'échange d'expériences et d'expertises a connu, lui aussi, une dynamique croissante, avec la tenue de plusieurs rencontres entre chefs d'entreprises et hommes d'affaires des deux pays pour explorer les opportunités d'investissement.

A ce titre, le Fonds souverain algéro-omanais en cours de préparation devrait donner une "forte impulsion" aux investissements dans les deux pays.

La visite de travail effectuée par une délégation omanaise en Algérie, en avril dernier, pour explorer les opportunités d'investissement dans le secteur des mines et de l'exploitation minière, a permis de mettre en avant la volonté des deux pays de sceller des partenariats stratégiques à long terme et d'approfondir les discussions concernant les mécanismes de mise en oeuvre de projets de coopération concrets mutuellement bénéfiques.

De plus, des perspectives de coopération prometteuses dans la production de médicaments se profilent à l'horizon. En effet, des opérateurs algériens se sont dits prêts à signer des partenariats avec la partie omanaise dans ce domaine, une démarche s'inscrivant dans le cadre de la mise en œuvre des conclusions de la rencontre au sommet entre les dirigeants des deux pays en faveur du renforcement des relations économiques bilatérales.

Sur le plan culturel, l'Algérie a participé, cette année, à la 29e édition du Salon international du livre de Mascate avec 43 maisons d'éditions qui ont exposé 900 titres dans différents domaines (histoire, arts, patrimoine et littérature algérienne), renforçant ainsi les passerelles de communication entre les peuples algériens et omanais.