Algérie: Le ministre de la Santé reçoit le président du CIRC relevant de l'OMS

ALGER — Le ministre de la Santé, M. Abdelhak Saihi, a reçu, dimanche à Alger, le président du Centre international de recherche sur le cancer (CIRC) relevant de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS), M. Partha Sarathy, en marge des travaux des Assises nationales de prévention et de lutte contre le cancer, indique un communiqué du ministère.

À l'occasion de cette rencontre, qui s'est déroulée en présence du président de la Commission nationale de prévention et de lutte contre le cancer (CNPLCC), Pr Adda Bounedjar, M. Saihi a souligné "l'importance des programmes de prévention pour sauver des vies", affirmant que "les problèmes sanitaires liés au cancer dans certains pays sont principalement dus aux changements de mode de vie, entre autres le régime alimentaire et la pollution environnementale, et au manque d'infrastructures sanitaires".

M. Sarathy a également invité l'Algérie à "rejoindre l'Agence, qui regroupe actuellement 29 pays membres, pour établir des relations de coopération solides et des partenariats en matière de recherche, et pour aider à l'amélioration des plans nationaux de lutte contre le cancer et l'échange d'expériences et de savoir-faire", selon la même source.