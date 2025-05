Algérie: Les ministres de la Poste et de la Jeunesse évoquent les moyens de coopération en matière de transition numérique et de modernisation des institutions juvéniles

Alger — Le ministre de la Poste et des Télécommunications, M. Sid Ali Zerrouki, a évoqué, dimanche au siège du ministère, avec le ministre de la Jeunesse, chargé du Conseil supérieur de la jeunesse (CSJ), M. Mustapha Hidaoui, les moyens de coopération en matière de transition numérique et de modernisation des institutions juvéniles, indique un communiqué conjoint des deux ministères.

Au cours de cette rencontre, qui s'inscrit dans le cadre du renforcement de la complémentarité, de la solidarité et de l'action gouvernementale conjointe, les deux parties ont évoqué les moyens de "raccorder les établissements juvéniles à travers toutes les wilayas du pays au réseau Internet haut débit", afin de "permettre l'optimisation de leur performance et de la qualité des services offerts aux jeunes", en sus de "soutenir le processus de modernisation de ces structures et de les doter des équipements technologiques de pointe".

Les ministres ont également évoqué les projets de coopération visant la "création d'établissements pilotes dédiés à la jeunesse" accueillant des programmes de formation et de sensibilisation numériques, tout en se focalisant sur la "diffusion de la culture de l'identité cybernétique et le renforcement de la conscience numérique chez les enfants et les jeunes".

Dans ce cadre, il a été convenu de "renforcer la dimension numérique" au titre du programme des centres de vacances et de loisirs pour la jeunesse durant l'été 2025, à travers l'introduction "d'ateliers interactifs pour apprendre aux enfants et aux jeunes participants le bon usage des technologies".

Au terme de la rencontre, il a également été convenu de "mettre en place un groupe de travail conjoint chargé de la coordination, de la coopération et du suivi des résultats de la rencontre", à travers la mise en place "d'un ensemble de cadres réglementaires à même d'en garantir la concrétisation", conclut la même source.