Algérie: Est du pays - Des mesures prises pour organiser la vente des moutons en prévision de l'Aid-El Adha

Constantine — Les autorités locales des wilayas de l'Est du pays ont mis en place une série de mesures pour organiser la vente des moutons sous contrôle vétérinaire en prévision de la fête de l'Aïd El-Adha, apprend-on dimanche des services agricoles.

Dans la wilaya de Constantine, 40 vétérinaires du secteur public, ont été mobilisés afin d'assurer le contrôle sanitaire des moutons importés, en prévision de l'Aïd El-Adha, a indiqué l'inspecteur vétérinaire de la wilaya relevant de la direction des services agricoles (DSA), Mourad Benamer.

L'opération s'inscrit dans le cadre des mécanismes d'encadrement de la santé vétérinaire, visant à assurer le respect des règles sanitaires en vigueur à travers les points de vente désignés pour cette opération, a précisé à l'APS le même responsable.

Quatre (4) points de vente agréés ont été réservés initialement à travers les communes de Zighoud Youcef, de Didouche Mourad, de Beni H'midène et de Hamma Bouziane, a-t-il fait savoir.

A Skikda, un arrêté du wali, Saïd Akhrouf a fixé la liste des sites de vente des moutons non-importés à travers les communes en prévision de la fête de l'Aïd El-Adha, ont indiqué dimanche les services de la wilaya.

L'arrêté qui porte le numéro 1117 et daté du 3 mai courant désigne les marchés, les places et les avenues de mise en vente du bétail dans les 38 communes de la wilaya, a précisé la même source.

Le même document recommande aux présidents des assemblées populaires communales (APC) d'informer les citoyens par affichage de ces lieux où les bestiaux seront soumis au contrôle des vétérinaires du secteur public, a encore ajouté la même source.

L'arrêté confie la mise en oeuvre de ces dispositions au secrétaire général de wilaya, au commandant du groupement territorial de la gendarmerie nationale, au chef de la sûreté de wilaya, aux directeurs de la régulation et des affaires générales, des services agricoles, du transport, de la santé, de l'industrie, du commerce et de l'environnement, aux chefs de daïra, aux APC et à l'inspecteur vétérinaire de wilaya.

La wilaya de Souk Ahras a reçu la nuit de samedi à dimanche le premier quota de 1.200 moutons importés de la Roumanie dans le cadre des préparatifs en cours pour assurer la disponibilité des moutons pour la fête de l'Aïd El-Adha, a indiqué la direction des services agricoles.

Ces moutons ont été placés à la ferme pilote " Yousfi Tayeb"de la commune de Tiffech dans des conditions d'organisation et de santé adéquates et ont été soumis au contrôle vétérinaire pour vérifier l'absence de maladies et préserver la santé des citoyens.

Le directeur des services agricoles (DSA), Abdelhakim Aïssat, a précisé à l'APS que ce premier lot qui sera suivi par d'autres lots fait partie du quota total de 13.191 moutons importés réservés à la wilaya de Souk Ahras pour répondre à la demande locale sur les moutons de l'Aïd El-Adha.

Le même responsable a ajouté que la vente de ces moutons débutera mercredi prochain à travers trois points de vente dans les fermes pilotes de " Bouaraf Sebti"dans la commune de Taoura, " Yousfi Tayeb " à Tiffech et " Bechekouaye Laiche " à Bir Bouhouche.