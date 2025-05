Algérie: El-Bayadh - Lancement de la Semaine du film révolutionnaire

El-Bayadh — Les activités de la Semaine du film révolutionnaire ont été lancées, dimanche à la maison de la culture et des arts "Mohamed Belkheir" d'El Bayadh, à l'occasion de la Journée nationale de la mémoire, en commémoration des massacres du 8 mai 1945, a-t-on appris des organisateurs.

Lors de cette manifestation, organisée par le secteur de la culture et des arts, plusieurs films historiques, tels que Cheikh Bouâmama, La Bataille d'Alger, Patrouille à l'Est, Le Colonel Lotfi, Krim Belkacem et Mustapha Benboulaïd, ainsi que des documentaires sur les massacres du 8 mai 1945 et d'autres oeuvres cinématographiques nationales à caractère historique et révolutionnaire, seront projetés, a indiqué Fadhlaoui Ghrissi, chargé de la cellule de communication à la direction de la Culture et des Arts.

L'objectif de cet événement est de "commémorer cette date nationale, de mettre en lumière les atrocités commises par le colonisateur français contre le peuple algérien, de valoriser les sacrifices immenses des martyrs et des moudjahidine pour la patrie, mais aussi de renforcer l'esprit patriotique chez les jeunes générations et de préserver la mémoire nationale", a-t-on souligné de même source.

Le programme de la célébration de la Journée nationale de la mémoire comprend également l'organisation, par la maison de la culture et des arts, d'une exposition de livres historiques.

La bibliothèque principale de lecture publique "Chahid Errak El Hadj" d'El Bayadh organise, quant à elle, une conférence sur les massacres du 8 mai 1945 et leur rôle dans le déclenchement de la glorieuse Guerre de libération.

Diverses expositions de livres historiques, de récits et de photographies anciennes figurent aussi au programme, a-t-on signalé.