Togo: Certification nationale - Le pays mise sur l'excellence locale

Le processus de certification des produits locaux, piloté par le Comité togolais d'agrément (COTAG), commence à porter ses fruits. Lancé en 2024, ce dispositif vise à renforcer la qualité des produits et leur compétitivité sur le marché national et international.

Selon Koffi Lakoussan, directeur général du COTAG, une douzaine d'entreprises togolaises ont déjà fait certifier leurs produits, notamment dans le secteur agroalimentaire. Parmi les produits certifiés figurent des jus, des liqueurs traditionnelles telles que le Sodabi, le Tchoukoutchou et le Tchakpalo, mais aussi des denrées comme le fonio, la farine, les cossettes et l'amidon de manioc.

Ces produits portent désormais la marque TGN, symbole de conformité aux normes de qualité nationales. Cependant, comme le précise M. Lakoussan, cette certification ne s'applique qu'aux produits issus d'entreprises spécifiquement engagées dans la démarche de certification.

Pour l'année 2025, douze nouvelles entreprises sont en cours d'accompagnement pour obtenir une double certification : nationale (TGN) et africaine. Les produits concernés sont le riz blanc, le miel et la farine de maïs.

La certification, rappelle le directeur du COTAG, repose sur un processus rigoureux de vérification de la conformité à des normes ou à un cahier de charges. Seuls les produits respectant les exigences requises obtiennent le label ou la marque de qualité. Dans le cas contraire, les entreprises sont orientées vers des actions correctives.

Le COTAG, seul organisme de certification au Togo, a été créé pour pallier les déficiences en matière de normalisation dans les secteurs de la production, de la transformation et de l'artisanat. L'objectif est de permettre aux produits togolais d'accéder plus facilement aux marchés régionaux et internationaux.

Concernant les coûts, ils varient en fonction de la nature de l'entreprise, mais restent abordables grâce au soutien du gouvernement et de partenaires techniques et financiers. "Le Togo propose aujourd'hui les coûts de certification les plus bas de la région", a affirmé M. Lakoussan.

Avec ce dispositif, le Togo affirme sa volonté de promouvoir des standards de qualité dans ses filières productives et de soutenir le tissu entrepreneurial national.