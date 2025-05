Madagascar: Crise au sein de l'armée - Le colonel Patrick Rakotomamonjy dénonce et entre en cavale

Une nouvelle affaire secoue l'institution militaire du pays. Le colonel Patrick Rakotomamonjy est accusé d'avoir tenu des allégations mensongères et de désertion par le ministère des Forces armées.

Le colonel Patrick Rakotomamonjy, directeur technique adjoint du Centre hospitalier universitaire de Soavinandriana (CENHOSOA) et officier de l'armée, est devenu l'épicentre d'une tempête politico-militaire après la diffusion d'une vidéo explosive sur les réseaux sociaux, dans laquelle il dénonce des faits présumés de corruption et de prétendus dysfonctionnements au sein du ministère des Forces armées.

Dans cet enregistrement largement relayé en ligne, l'officier cite nommément le ministre des Forces armées, le général Monja Delphin Sahivelo, ainsi que le secrétaire général du ministère, le vice-amiral Bemarivo Jeannot Assany. Il évoque notamment la gestion du CENHOSOA, des soupçons de détournements liés à la caisse de retraite militaire, et même un projet confidentiel de directoire militaire, suggérant de fortes tensions internes.

La vidéo survient dans un contexte tendu. Le colonel Patrick Rakotomamonjy avait été auditionné par la gendarmerie, selon le communiqué du ministère des Forces armées. Il aurait toutefois échappé à la surveillance des forces de l'ordre, ce qui soulève de nombreuses interrogations sur les conditions de sa garde-à-vue. Depuis, il est activement recherché par les autorités, mais reste introuvable, bien qu'il ait trouvé dans les réseaux sociaux un moyen d'expression inhabituel pour un officier en activité. Ce médecin militaire est en cavale et depuis un certain temps, il ne s'est plus présenté à son poste, selon les informations du ministère des Forces armées. Dans sa vidéo, il affirme également avoir bénéficié de soutiens dans le corps diplomatique pour échapper à cette audition, un point particulièrement sensible qui pourrait compliquer davantage l'affaire.

Rupture avec le devoir de réserve

Face à l'ampleur des accusations, le ministère des Forces armées a réagi, samedi soir, par un communiqué officiel. Il dément catégoriquement les propos du colonel Patrick Rakotomamonjy, notamment ses propos relatifs à la gestion assurée par le secrétaire général, précisant que ce dernier occupe la présidence du conseil d'administration du CENHOSOA par fonction, et non à titre personnel. Le communiqué revient également sur les accusations concernant la cotisation des militaires à la caisse de retraite, en expliquant que les dysfonctionnements observés durant la période 2021-2022 (en pleine pandémie de Covid-19) sont en voie de régularisation. Le ministère annonce par ailleurs son intention de porter plainte contre le colonel pour diffamation et atteinte à l'honneur de l'institution.

L'affaire Patrick Rakotomamonjy intervient quelques mois seulement après un précédent retentissant : celui du colonel Charles Andrianasoavina, qui avait lui aussi diffusé une vidéo très critique contre la hiérarchie militaire. Ces deux « sorties médiatiques » successives d'officiers en rupture avec leur devoir de réserve interrogent sur le climat au sein de l'armée et la solidité de ses mécanismes de contrôle et de dialogue. En brisant le silence, Patrick Rakotomamonjy rompt avec la tradition de la « grande muette » et entraîne avec lui, l'institution dans une crise à la fois médiatique, politique et judiciaire. Reste à savoir si ces accusations donneront lieu à une enquête indépendante, ou si cette affaire sera rapidement étouffée sous couvert de discipline militaire.