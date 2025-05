Madagascar: Antsahamanitra - Iraimbilanja et Kiaka, le spot du dimanche

Kiaka a posé les bases du concert fédérateur « Mozika iray » à Antsahamanitra hier dans l'après-midi. Iraimbilanja, en habitué des loges de cette scène mythique de Madagascar, attendait avec la patience de soldats aguerris leur tour. Beaucoup d'observateurs se sont demandé si ces deux pointures du rock malgache réussiraient à remplir les 6 000 places. Chose faite et pari gagnant, d'autant que la tranche d'âge venue les voir sont des quadras et plus, capables de se payer eux-mêmes l'entrée.

Il faut l'admettre, au fur et à mesure que ces ténors de la musique malgache montent sur scène, le public suit aussi la marche du temps. À de rares exceptions près, ce dernier ne rajeunit jamais. Quoi qu'il en soit, un Iraimbilanja qui monte sur scène mérite toujours des policiers en faction. Tout le monde se souviendra que c'est lors d'un concert de ce groupe dans les années 90, du temps de Ratsiraka, qu'il a fallu utiliser des bombes lacrymogènes pour chasser une foule au portail qui voulait forcer l'entrée.

Sans parler des bagarres organisées, une ambiance de folie et rendez-vous immanquables des Tananariviens et Tananariviennes lors du fameux « Arendrina ». Représentatif d'un mythe comme la bande à Batata. De son côté, Kiaka est le « monsieur ballade » du rock malgache, il est apparu dans le paysage musical quelques années après. Pas étonnant que sur « Fitia nindramina », tout Antsahamanitra se soit levé comme un seul homme. Décidément, le public s'est vite levé pour « Mozika Iray ». L'autre « momentum », grisant et redouté, le titre hyperactif « Rock sos » de la fratrie Iraimbilanja. D'habitude, c'est là que les choses bouillonnent dans la fosse. Les policiers, en treillis de combat, veillaient au grain derrière les barricades sur le devant de la scène. Les tubes se sont alignés des deux côtés, « Mosoara », « Izy roa kely », etc.