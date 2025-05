Madagascar: Textile Madagascar - Actual Textiles au coeur du Forum Mondial des Femmes Chefs d'Entreprise

Le 29 avril 2025, le prestigieux Forum Mondial des Femmes Chefs d'Entreprise s'est tenu à l'hôtel Novotel Antananarivo, sous le haut patronage de la Ministre des Affaires Étrangères ; Madame Rasata Rafaravavitafika. Cette année, Madagascar a eu l'honneur d'accueillir cet événement international, placé sous le thème « Vers une économie résiliente et inclusive ». Ce rendez-vous a rassemblé des femmes leaders du monde entier, issues de divers secteurs d'activité.

À cette occasion, la direction d'Actual Textiles a été invitée en tant que cheffe d'entreprise féminine active dans le secteur textile à Madagascar, pour participer aux échanges et réflexions sur les grands enjeux économiques actuels.

Un acteur engagé du Textile Madagascar

La présence d'Actual Textiles à ce Forum Mondial témoigne de son engagement en faveur d'un Textile Madagascar inclusif, durable et compétitif. À travers ses actions, l'entreprise soutient activement le développement économique local et la valorisation des talents, notamment féminins, au sein de l'industrie textile.

Leadership féminin et influence collective : leviers de transformation

Les discussions ont mis en lumière l'importance du leadership féminin et de l'influence collective dans la construction d'une économie plus résiliente. Des valeurs que Textile Madagascar intègre de plus en plus, à l'image d'Actual Textiles qui favorise l'égalité des chances et l'innovation sociale au coeur de ses priorités.

Coopération Nord-Sud : une stratégie pour l'avenir du textile

La coopération Nord-Sud a également été identifiée comme une clé du développement pour le secteur textile. Ce type de partenariat constitue un levier crucial pour faire évoluer le textile malgache vers plus de durabilité, de compétitivité et d'ouverture à l'international.

Un mot de la direction

« Être conviée à ce Forum Mondial aux côtés de femmes dirigeantes engagées a été une expérience inspirante. Cette reconnaissance renforce notre volonté d'oeuvrer pour un textile malgache résilient, équitable et tourné vers l'avenir. Nous croyons que l'inclusion, l'innovation et la coopération sont les fondations d'une économie forte et durable. »

Madame Mezbine HIRIDJEE & Monsieur Ilann HIRIDJEE. Direction Générale d'Actual Textiles

Textile Madagascar : une dynamique collective pour l'avenir

À travers sa participation au Forum Mondial des Femmes Chefs d'Entreprise, Actual Textiles réaffirme sa volonté de contribuer activement à l'évolution du secteur textile malgache, non seulement sur le plan économique, mais aussi social et environnemental. L'entreprise s'inscrit pleinement dans une démarche collective, aux côtés d'autres acteurs locaux et internationaux, pour bâtir un écosystème plus solidaire, inclusif et durable.

En tant qu'entreprise engagée, Actual Textiles mise sur la valorisation des talents locaux, la promotion du leadership féminin, le renforcement des compétences, et l'adoption de pratiques responsables dans toute sa chaîne de valeur. Cette vision s'inscrit dans une dynamique nationale visant à faire du Textile Madagascar un secteur stratégique, capable de rayonner à l'international tout en répondant aux exigences des marchés responsables.La transformation du secteur passe par une coopération renforcée entre les institutions, les entreprises, la société civile et les partenaires internationaux, afin de construire ensemble un avenir textile plus résilient, équitable et innovant.