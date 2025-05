Madagascar: Run/Championnat de Madagascar - Nouroudine crée la surprise

Pas d'« Under Nine » ni de nouveau record. La victoire de la première manche du championnat de Madagascar des runs, l'« XXL Drag Racing - Le Premier Défi», a été remportée par Nouroudine Mamodaly du club Run Mada. Connu depuis toujours au volant d'une Peugeot 205, il a conduit hier une Audi TT, catégorie Pro Run 1, sur la piste de la Base 213 à Arivonimamo. Nouroudine a défait en Super Finale Jean de Dieu Rafanomezantsoa alias « Vazaha », sur Subaru Impreza, catégorie Pro Run 1. Nouroudine a lui aussi réalisé le temps scratch de cette première manche nationale de 9,280 lors du sixième et dernier passage de la phase éliminatoire. Il a déjà effectué un autre meilleur temps de 9,483 lors du quatrième passage.

Ando Ranaivo, au volant d'une Audi RS7, complète le podium au général. Aucun nouveau record national n'a été enregistré. Le grand absent de la manche, Herizo Boarilaza dit Bobo, au volant d'une Mitsubishi Evo V et qui ne sera pas de la partie toute la saison 2025, détient toujours le record national de 9,251. Le temps en dessous des 9 secondes n'a pas été réalisé lors de cette manche inaugurale.

Souci mécanique

La journée d'hier a été marquée par le duel entre Nouroudine et Vazaha. Le pilote de l'Audi TT a devancé Vazaha au quatrième passage, ou au passage joker, durant lequel le temps de réaction ni les faux départs ne sont pris en compte. Alignés au départ, étant les auteurs des meilleurs chronos, Nouroudine a encore une fois surclassé Vazaha au sixième passage comme à la Super Finale.

Tahiana Rasolojaona, sur sa BMW E30 JZxDrive, a atteint les demi-finales, mais n'a pu aller au-delà, suite à un souci mécanique. Il a au début signé le meilleur temps de 10,003 en duel avec Vazaha (11,155) lors du premier passage. « J'ai un souci mécanique au niveau de la boîte de transfert XDrive, qui a transformé la voiture en simple propulsion à deux roues motrices. Le départ était un peu dangereux et nous avons dû baisser la puissance », explique JayTaxx.

Vazaha arrache également le trophée de la catégorie Pro Run en devançant Ando Ranaivo. De son côté, Sitraka Joeliharison, sur Honda Civic, a réalisé un doublé en raflant le trophée de la catégorie Run et celui du temps scratch dans la catégorie atmosphère.

Stéphanie Horavaka reste, quant à elle, la reine de la course de vitesse sur 400 m avec sa Peugeot 205 16S. Elle a été sacrée championne dans la catégorie féminine. La deuxième et prochaine manche nationale, « le King Of Mada », organisée toujours par le club Run Mada, aura lieu le 20 juillet sur la même piste d'Arivonimamo.