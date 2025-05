Madagascar: Basketball 5x5/N1A Hommes - Le COSPN fait plier l'ASCUT en finale

Le COSPN a réussi sa première mission en remportant la Coupe de la Ligue à Antsirabe. Le plus dur reste à venir : reconquérir le titre national en N1A cette année.

La phase 1 du Sommet national N1A, hommes et dames, pour le groupe B à Antsirabe, s'est achevée hier avec la finale de la Coupe de la Ligue. Le club du COSPN s'est imposé sur le score de 87-84 face à l'ASCUT Atsinanana, remportant ainsi le trophée et une prime de 4 500 000 ariary.

Vice-champion de Madagascar 2024, l'ASCUT a imposé son rythme dès l'entame de la rencontre, menant 12-5 après seulement 4 minutes et 34 secondes de jeu. En face de l'ASCUT, soutenu par le public du gymnase Vatofotsy, les basketteurs de la Police nationale ont eu du mal à entrer dans le match durant les dix premières minutes.

Malgré cinq fautes d'équipe de part et d'a utre, les protégés de Samy Olivier Harison, président du COSPN, ont élevé leur niveau de jeu et sont revenus à 13-15 à trois minutes de la fin du premier quart-temps. Grâce à un lancer franc réussi par Arnol Solondrainy, le COSPN est revenu à 14-15, puis l'ASCUT a repris l'avantage à 19-14, et 21-14 à une minute de la fin du premier quart-temps. Mais avec trois tirs à trois points dans la dernière minute, le COSPN est revenu à 23 partout pour clore ce premier quart-temps.

Une revanche méritée

Le deuxième quart-temps a tourné à l'avantage du COSPN qui a mené 37-32, puis 39-36 après sept minutes de jeu. Cependant, avec deux lancers francs ratés par Arnol à 15 secondes de la pause, l'ASCUT en a profité pour reprendre l'avantage : 50-48 à la mi-temps.

Lors du troisième quart-temps, l'ASCUT a repris l'avantage en menant 63-57 dans un gymnase en ébullition, divisé en deux clans: l'un soutenant l'ASCUT, l'autre composé des policiers venus en nombre encourager le COSPN. Ce quart-temps s'est achevé sur un score de 67-63 en faveur de l'ASCUT.

Le dernier quart-temps a été très disputé, les deux équipes se rendant coup pour coup dans l'espoir de décrocher la victoire. Les trois premières minutes ont tourné à l'avantage du COSPN qui a mené 72-71, puis 74-71. Mais l'ASCUT a su réagir et reprendre l'avantage 76-74 à une minute du terme. Finalement, les deux équipes se sont neutralisées à 78-78, poussant le match en prolongation de cinq minutes.

À 45 secondes de la fin de la prolongation, les deux formations étaient encore à égalité, 84-84. Mais le COSPN a fini par prendre l'ascendant: 85-84, puis 87-84 au coup de sifflet final. Le club de la Police nationale a ainsi pris sa revanche face à l'ASCUT en remportant cette Coupe de la Ligue.

« Ce n'est qu'une étape, et je tiens à féliciter les joueurs. Le plus dur reste à faire, et beaucoup de travail nous attend. Nous allons continuer à travailler, car l'objectif est de reconquérir le titre national lors de la phase finale qui se tiendra au Palais des sports Mahamasina, entre fin septembre et début octobre », a confié Samy Olivier, président du COSPN.

La troisième place est revenue à SBC Vakinankaratra, qui a dominé le COSFA sur le score de 60-51.