Madagascar: Taekwondo/Élection - Boto Lamina élu président sans challenger

À huis clos. Les journalistes ont dû attendre à l'extérieur du portail du siège du Comité olympique malgache à Ivandry plus de 4 heures pour connaître le nouveau président. L'élection du nouveau président de la Fédération malgache de taekwondo s'est tenue samedi au siège du COM.

Après des heures de discussion et de débat, l'ancien directeur général du service de renseignements financiers Samifin, Boto Tsara Dia Lamina, est élu au poste de président de la fédération pour un nouveau mandat de quatre ans. Il succède ainsi à Franck Tiana Rakotomanana, élu le 16 avril 2024, certifié par le ministère de la Jeunesse et des Sports, mais non homologué par le Comité olympique et l'instance mondiale de la discipline.

Deux autres candidats ont été éliminés avant le scrutin, en l'occurrence Franck Tiana Rakotomanana, suite à l'affaire concernant l'ancien président Christian Richard Ramanantsoa, et le deuxième, Rija Nirina Razanadrakoto, qui « avait menacé les agents de sécurité du siège du COM », a relaté une des assistantes à l'élection. Quatre des sept ligues votantes ont confié la présidence à Boto Lamina, tandis que deux autres ont voté blanc et un nul.

« Mon objectif à court terme est de relancer et consolider la reconnaissance internationale et du COM... et à long terme, de se focaliser un peu plus sur le taekwondo d'élite, c'est-à-dire d'avoir plus de visibilité à l'international, la participation aux championnats du monde et de qualifier des athlètes aux Jeux olympiques, pourquoi pas à Los Angeles en 2028, grâce évidemment à l'octroi des bourses et subventions», a souligné le nouveau président de la fédération, Boto Lamina. Ce dernier priorisera également le taekwondo sport de masse, qui est avant tout un art martial outre sa qualité de sport de compétition. « Nous tâcherons de vulgariser la discipline, multiplier le nombre de licenciés. C'est mon contrat-programme pour les deux premières années d'exercice », confie le patron de la FMTkd.

Le nouveau président est un pratiquant titulaire du grade de 3e dan Kukkiwon et champion de Madagascar en titre de poomsae, catégorie masters, et aussi gradé en karaté.