L'opposant Achmet Saïd Mohamed avait été arrêté le 9 janvier 2024 parce que soupçonné de planifier des « actions potentiellement menaçantes pour la sécurité de l'État ». Le leader du mouvement Hury avait en outre vu sa candidature pour la présidentielle comorienne 2024 rejetée. Ce 3 mai 2025, le candidat à la présidentielle de 2019 a été remis en liberté provisoire, après un an de détention et une grève de la faim. Mais son avocat continue d'évoquer un « enlèvement » et espère que « la justice le relaxera purement et simplement ».

Aux Comores, après plus d'un an de détention, une grève de la faim, et des conditions carcérales éprouvantes, le leader du parti politique de l'opposition Hury, Achmet Saïd Mohamed, a été libéré provisoirement le 3 mai 2025.

Il est reproché à l'ancien candidat à la présidentielle de 2019 un « complot contre l'autorité de l'État » et une « tentative de commission d'actes terroristes ». Faits que l'intéressé a toujours nié.

Malgré cette liberté, son combat judiciaire est loin d'être terminé. Son avocat, Maître Djamal El-dine Bacar, dénonce une série d'irrégularités dès l'arrestation, et décrit un homme affaibli, marqué physiquement et moralement. L'avocat parle même d'un « enlèvement » plus que d'une arrestation.

« Que la justice le relaxe purement et simplement »

« Il faudra vraiment un bout de temps pour qu'il puisse récupérer parce que, non seulement les conditions de détention ne sont pas adéquates, mais la grève de la faim lui a vraiment porté un coup », souligne-t-il au micro de notre correspondant à Moroni, Abdallah Mzembaba.

« Maintenant, il a bénéficié de cette mise en liberté provisoire. Mais cela ne veut pas dire que l'affaire est finie. Il y a un procès qui viendra et on y sera. Le dossier a été transmis à la cour de sûreté de l'État. Dans le fond, je suis étonné, parce qu'un audio ne peut pas être constitutif d'une infraction allant jusqu'à être soumise à la cour de sûreté de l'État. Maintenant, c'est à nous, lors de l'audience, d'essayer de prouver que les infractions qui ont été reprochées à mon client ne sont pas constituées et demander à ce que la justice le relaxe purement et simplement », lance Maître Djamal El-dine Bacar.

Et d'insister : « Son intention n'est pas de fuir. Mais, avec le fait qu'il ait pu bénéficier de cette mise en liberté provisoire, il va pouvoir en profiter pour essayer un peu de se soigner. Dès le début de la procédure, ce n'était pas une arrestation, mais c'était carrément un enlèvement. Souvenez-vous que quand il a été enlevé, il venait juste de déposer ses enfants de l'école. Il a été surpris par des gens cagoulés en pick-up, qui l'ont enlevé. »