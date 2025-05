Sud-Soudan: Aucune nouvelle depuis un an de la disparition du père Luke et de son accompagnateur

Juba — « Un an s'est écoulé et leur silence nous hante. La disparition du Père Luke et de Michael n'est pas seulement une perte personnelle, c'est une blessure au coeur de notre société ». C'est ainsi qu'Eduardo Hiiboro Kussala, évêque de Tambura-Yambio, a évoqué dans une déclaration la disparition du père Luke Yugue et de son chauffeur Michael Gbeko, disparus le 27 avril 2024 alors qu'ils se rendaient du comté de Nagero au comté de Tambura, dans l'État de Western Equatoria (Soudan du Sud). Depuis lors, on est sans nouvelles des deux hommes. Bien qu'une prière funéraire ait été célébrée un mois après leur disparition pour le prêtre et son accompagnateur (voir Fides 23/5/2024), la question de leur sort reste sans réponse.

Dans sa déclaration publiée la semaine dernière, Mgr Hiiboro renouvelle sa demande pour que des efforts supplémentaires soient faits afin de retrouver les disparus.

L'évêque de Tambura-Yambio a exhorté le gouvernement du Soudan du Sud, les forces de sécurité et les partenaires internationaux à intensifier les enquêtes et à établir les responsabilités. Cette année, aucune commémoration publique n'a eu lieu en raison de la période de deuil qui a suivi le décès du Pape François, mais Mgr Hiiboro a exhorté les fidèles à prier pour les deux personnes disparues.

Le père Luke et son accompagnateur ont probablement été victimes des violences intercommunautaires qui continuent de ravager l'État de Western Equatoria (voir Fides 24/5/2024);des violences qui se poursuivent malheureusement avec des massacres et des enlèvements qui touchent la population de la région.