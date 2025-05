Congo-Kinshasa: Hôpital général de Loandjili - Le bloc opératoire de chirurgie pédiatrique réhabilité

Les associations caritatives Kids of smile train et Kids operating room ont remis récemment à l'hôpital général de Loandjili, à Pointe-Noire, le bloc de chirurgie pédiatrique et la salle de réveil réhabilités.

Après les travaux de réalisation des locaux du bloc opératoire de chirurgie pédiatrique et de la salle de réveil qui ont pris fin en mars dernier, l'hôpital général de Loandjili est désormais en mesure de réaliser des interventions chirurgicales pédiatriques et néonatales. La disponibilité de ces équipements va servir dans les spécialités comme la chirurgie pédiatrique, la chirurgie générale, la traumatologie, la chirurgie maxillo-faciale, l'ORL, la neurologie, la dermatologie.

Aussi, la disponibilité d'une salle de réveil appropriée et bien équipée va servir de garantie pour la sécurité des jeunes opérés. Afin de garantir la fonctionnalité optimale de ces équipements, des panneaux solaires ayant une autonomie de sept heures du temps munis de leurs batteries ont été installés, évitant ainsi les accidents opératoires occasionnés par des ruptures intempestives d'électricité.

L'organisation caritative Kids of operating s'occupe principalement de l'installation des blocs de chirurgie pédiatrique dans le monde et est présente dans plus de vingt pays. Quant à Smile train qui intervient principalement dans la gratuité des opérations de fentes labiales et ou palatine, elle est présente dans plus de 97 pays dans le monde.

Présentant les deux organisations mais aussi l'association Seka sourire dont les activités consistent en la prise en charge de la gratuité des personnes âgées et des enfants, Dr Eudes Itoua a dit: « Depuis quelques années, la gratuité des opérations des fentes labiales et ou palatine en République du Congo est assurée par les associations Smile train représentées par Deborah Bora Zawadi et Seka sourire que dirige le Dr Chidas Opango, en collaboration avec le ministère de la Santé et de la Population.

La gestion satisfaisante de ces opérations par le service de stomatologie et de chirurgie maxillo-faciale de l'hôpital général de Loandjili a conduit Smile train et Kids operating room (Kids OR) à proposer et réaliser la réhabilitation d'un bloc opératoire de chirurgie pédiatrique et d'une salle de réveil ».

Pour Deborah Bora Zawadi, représentante des associations Smile train et Kids of operating room, cette donation obéit à leur objectif de donner la priorité à une chirurgie pédiatrique sécurisée. Ce partenariat avec Smile train permet l'accès et la qualité des soins chirurgicaux pour les enfants africains.

« La salle d'opération qui a été remise est équipée d'un matériel aux standards internationaux et la salle de réveil a été commandée au motif artistique adapté aux enfants. Cela pour offrir aux enfants un environnement réconfortant tout en garantissant celui des équipes du bloc et dispose des outils nécessaires pour fournir des soins chirurgicaux de qualité ».

« C'est vous dire une fois de plus combien est précieux le geste que viennent de poser ces deux associations caritatives à l'hôpital général de Loandjili, puisqu'elles ont mis au centre de nos préoccupations communes la sécurité des jeunes patients opérés », a ajouté Sidonie Plaza, directrice générale de l'hôpital général de Loandjili.

Elle a ensuite ouvert les portes de ce bloc opératoire pédiatrique (le premier au Congo) à tous les chirurgiens désireux d'opérer les enfants dans les meilleures conditions. Il est doté de respirateurs de pointe et de moniteurs multi paramétriques adaptés aux enfants.

Signalons que plus de 80 enfants ont déjà été pris en charge avant la réhabilitation du bloc opératoire de l'hôpital général de Loandjili qui avait besoin d'être sécurisé.