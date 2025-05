Congo-Brazzaville: Présidentielle 2026 - Dave Mafoula bâtit les nouvelles stratégies de combat

Candidat malheureux à l'élection présidentielle de 2021 avec 0,52% des voix, le président du parti « Les Souverainistes », Uphrem Dave Mafoula, a mis en place une nouvelle démarche pour espérer renverser la vapeur en 2026. L'opposant a dévoilé sa stratégie, le 4 mai à Brazzaville, lors d'une concertation avec les responsables de ses comités de soutien du 6e arrondissement, Talangaï.

Des dizaines d'hommes et de femmes, responsables des comités de soutien à l'action politique du président du parti« Les Souverainistes », Uphrem Dave Mafoula, ont été conviés à la rencontre spéciale du 4 mai. Elle avait pour objectif de mettre en place une nouvelle dynamique politique plus efficiente dans la perspective de la présidentielle de 2026 en vue de redimensionner son combat.

Dave Mafoula a profité de l'occasion pour présenter aux membres et sympathisants de son parti les enjeux du moment mais aussi et surtout les raisons de son engagement en politique. Un combat, leur a-t-il souligné, orienté dans la défense de l'égalité des chances et la promotion d'un pays sans injustices sociales.

« Je me suis engagé en politique parce que je veux combattre les injustices sociales dans notre pays, parce que je vois comment il fonctionne. C'est pour cela que je vous invite à prendre toutes vos responsabilités afin de changer la donne, car il n'y a aucun changement sans engagement. Mon combat consiste à libérer les Congolais de manière démocratique », a affirmé Dave Mafoula.

Pour espérer atteindre son objectif, le président du parti « Les Souverainistes » a exhorté les présidents des comités de soutien à répercuter l'information dans tous les coins de l'arrondissement afin de mobiliser le maximum d'adhérents.

« Vous devez répandre l'information dans toutes les familles afin que chacun, où qu'il soit, se mobilise pour contribuer à ce changement. Chaque comité de soutien doit avoir la capacité de mobiliser et d'influencer son milieu afin que nous atteignons notre objectif mais de manière démocratique », a-t-il renchéri.

L'opposant a fait savoir que la même rencontre se tiendra dans tous les arrondissements de Brazzaville et à travers le pays afin de préparer les Congolais à apporter eux-mêmes des solutions à leurs problèmes, mais en toute démocratie.

« Nous ne pouvons plus continuer ainsi, et devons nous lever pour construire différemment notre beau pays, ainsi, votre responsabilité est engagée. Soyez mes yeux, mes oreilles et ma bouche auprès de la population. Travaillez à mobiliser, parce que l'échéance qui arrive est notre dernière chance », a conclu Dave Mafoula.