Sanlam (groupe sud-africain à envergure panafricaine) et Allianz (géant allemand de l'assurance) n'ont fusionné qu'en avril 2024 pour donner naissance à SanlamAllianz Assurances. Une alliance, c'est le cas de le dire, qui marque une nouvelle ère pour le marché sénégalais de l'assurance, avec l'ambition affirmée de démocratiser l'accès à la protection financière, d'innover en matière de produits, et de contribuer activement à l'inclusion économique.

Trilingue, naviguant aisément dans des environnements multiculturels, fort de plus de 30 ans d'expérience dans le secteur de l'assurance et de nombreux postes de direction occupés, le Directeur Général de SanlamAllianz Sénégal Assurances Vie, Chadwick Van Vacas, parle des défis et perspectives de l'assurance au Sénégal.

Quel est le poids de l'assurance vie dans le portefeuille de votre groupe qui comporte plusieurs segments ?

SanlamAllianz Sénégal fait partie du groupe SanlamAllianz, présent dans 27 pays d'Afrique et leader de l'assurance sur le continent. Sur une base consolidée à fin 2024, SanlamAllianz est la plus grande compagnie d'assurance au Sénégal, SanlamAllianz Sénégal Assurances Non-Vie étant leader du marché et SanlamAllianz Sénégal Assurances Vie occupant la cinquième place, avec 11 % de parts de marché en assurance vie.

SanlamAllianz Sénégal Assurances Vie connaîtra une croissance exponentielle en investissant dans ses collaborateurs, en développant des solutions pertinentes, accessibles et abordables pour ses partenaires et clients, et en offrant une expérience client inégalée.

SanlamAllianz Sénégal est bien positionnée pour accroître sa part de marché et, par conséquent, se réjouit de jouer un rôle plus important dans l'essor du secteur de l'assurance vie.

Comment se porte SanlamAllianz Sénégal Assurances Vie ?

SanlamAllianz Sénégal Assurances Vie a enregistré une croissance de 14 % en 2024, un résultat solide comparé à celui du marché global de l'assurance vie, qui a progressé de 9 %. De plus, Sanlam et Allianz n'ont fusionné qu'en avril 2024, et malgré tous les défis liés à une telle intégration (fusion des cultures organisationnelles, des produits, des systèmes, des processus, etc.), la compagnie a réussi à atteindre un taux de croissance très honorable. Ce résultat témoigne de la qualité et de l'engagement de notre direction et de notre personnel.

Comment faire du secteur de l'assurance vie un levier d'inclusion financière et de mobilisation de l'épargne nationale ?

Dans un contexte économique où l'inclusion financière et la mobilisation de l'épargne nationale constituent des enjeux majeurs pour le développement, l'assurance vie peut jouer un rôle déterminant. Il est essentiel de concevoir des offres simples, accessibles et adaptées aux revenus modestes, tout en intégrant des services à valeur ajoutée.

Cette démarche doit s'accompagner d'une digitalisation progressive pour réduire les coûts et améliorer l'accessibilité. L'éducation financière constitue le deuxième pilier de cette stratégie. Une population mieux informée sur les avantages de l'assurance vie et les mécanismes d'épargne, sera plus encline à y adhérer. Cette sensibilisation doit s'appuyer sur une communication claire et transparente, ainsi qu'un accompagnement personnalisé des clients.

La distribution joue également un rôle crucial. L'élargissement des réseaux de distribution, notamment à travers des partenariats avec les banques et les institutions de microfinance, permet d'atteindre un public plus large. L'utilisation des technologies mobiles et la formation des agents commerciaux contribuent à optimiser cette distribution.

Le cadre réglementaire doit évoluer pour soutenir ces initiatives. Une réglementation adaptée, garantissant la protection des assurés tout en encourageant l'innovation, est nécessaire.

Les incitations constituent un levier important. La mise en place d'avantages fiscaux, le développement de programmes d'épargne collective et la création de garanties publiques peuvent stimuler l'adhésion à l'assurance vie. Ces mesures doivent viser particulièrement l'épargne de long terme.

Enfin, l'innovation reste un facteur clé de succès. Le développement de la micro-assurance, l'intégration des nouvelles technologies et la création de produits hybrides permettent de répondre aux besoins émergents. Des solutions de paiement flexibles doivent être proposées pour faciliter l'accès à ces produits.

Pour réussir cette transformation, une coordination étroite entre les acteurs du secteur, les autorités de régulation et les pouvoirs publics est indispensable. Une stratégie nationale cohérente, associant l'ensemble des parties prenantes, permettra de maximiser l'impact de ces initiatives sur l'inclusion financière et la mobilisation de l'épargne nationale.

En conclusion, l'assurance vie peut devenir un véritable catalyseur de l'inclusion financière et de la mobilisation de l'épargne nationale. Cela nécessite cependant une approche holistique, combinant innovation produit, éducation financière, distribution optimisée, cadre réglementaire adapté et incitations appropriées. Le succès de cette transformation repose sur l'engagement de tous les acteurs et leur capacité à collaborer efficacement.

Quel est l'impact des technologies numériques sur la distribution des produits d'assurances vie ?

La digitalisation consiste à intégrer des technologies innovantes dans le processus de réalisation de l'activité d'assurance. Elle est devenue un impératif stratégique pour de nombreux secteurs. Le secteur des assurances ne fait pas exception. Dans un monde où les attentes des clients sont en constante évolution, les compagnies d'assurance doivent s'adapter pour rester compétitives.

La digitalisation permet non seulement d'améliorer l'efficacité opérationnelle, mais aussi de répondre aux besoins croissants des clients en matière de personnalisation et d'accessibilité. Les plateformes en ligne, les applications mobiles et les outils d'analyse de données permettent aux assurés de gérer leurs polices, soumettre au besoin des réclamations et d'accéder à des informations pertinentes en temps réel.

Cette évolution vers une approche centrée sur le client est essentielle pour fidéliser une clientèle de plus en plus exigeante et informée. La transformation digitale en assurance vie représente ainsi non seulement une opportunité, mais également un défi majeur pour les acteurs du secteur.

Les technologies numériques ont un impact significatif sur la distribution des produits d'assurances vie. D'une part, elles améliorent l'accès a l'information et la transparence des offres. Les clients peuvent désormais consulter facilement les délais de leurs polices ; comparer différentes options et comprendre les termes complexes grâce a des interfaces utilisateur intuitives.

Cette ouverture renforce la confiance entre les assureurs et leurs clients, un élément clé dans un secteur ou la réputation joue un rôle déterminant. D'autre part, les technologies numériques permettent le développement de nouveaux produits adaptés aux besoins spécifiques de cibles bien identifiés.

En résumé, les technologies numériques, en rapport avec la distribution, permettent :

Un accès facile a l'information en tout temps et en tout lieu

Une simplification des procédures (gain d'efficacité opérationnelle)

Le développement de produits d'assurances personnalisés (ciblés)

Que se passe-t-il si le souscripteur a un produit d'assurance décède ou à un accident grave ?

Lorsqu'un souscripteur à un contrat d'assurance vie décède ou est victime d'un accident grave, différentes dispositions sont mises en oeuvre selon le type de contrat souscrit et les garanties prévues :

En cas de décès, nous procédons au versement du capital assuré et/ou de la valeur de rachat, conformément aux modalités du contrat, au profit des bénéficiaires désignés.

En cas d'accident grave, une indemnité peut être versée en cas d'invalidité absolue et définitive, ou une prise en charge des frais d'hospitalisation peut être assurée, selon les garanties contractuelles.

Pour une bonne prise en charge, il est essentiel d'effectuer la déclaration du sinistre dès que possible, en transmettant les pièces justificatives requises (certificat de décès, rapport médical, copie du contrat d'assurance, etc.).

Comment les bénéficiaires peuvent-ils accéder au capital ?

Chez SanlamAllianz Sénégal Assurances Vie, nous plaçons l'expérience client au coeur de nos priorités. Ainsi, en cas de survenance d'un sinistre ou de tout événement couvert par votre contrat d'assurance, les bénéficiaires peuvent nous contacter facilement via nos différents canaux dédiés : courriel, accueil physique, plateforme en ligne ou encore téléphone.

Grâce à notre Service Client, spécialement conçu pour simplifier et accélérer le traitement des déclarations, nous garantissons un accompagnement personnalisé à chaque étape du parcours.

Dès réception des pièces justificatives requises, le règlement des prestations intervient dans un délai de 15 jours.